350 000 Euro für vier private Projekte

Lauda-Königshofen. Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg fördert in diesem Jahr 1782 Projekte in 510 Gemeinden mit einem Gesamtvolumen von 108 Millionen Euro durch das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR).

Stärkung der Ortskerne im Fokus

Insgesamt 350 000 Euro wurden vier privaten Fördermaßnahmen in Heckfeld, Beckstein und Marbach sowie einer gewerblichen Maßnahme in Lauda zugesprochen.

Das ELR sorgt bereits seit 25 Jahren für eine geordnete Strukturentwicklung in Baden-Württemberg und ist in der Lage, sein Volumen und seine Reichweite jährlich zu vergrößern.

Die Förderschwerpunkte Grundversorgung, Wohnen, Arbeiten und Gemeinschaftseinrichtungen sprechen zentrale Aufgabenfelder staatlicher Struktur- und gemeindlicher Entwicklungspolitik an. Gemeinden wird dadurch die Möglichkeit geboten, strukturelle Entwicklungen aus einem Guss zu initiieren. Im Fokus stehen hierbei die Stärkung der Ortskerne sowie die Schaffung zeitgemäßen Wohnraums.

Um in das ELR-Jahresprogramm aufgenommen zu werden, stellen Städte und Gemeinden Aufnahmeanträge. Die Anträge mit (inter-)kommunalen Infrastrukturprojekten, privaten Wohnbauprojekten und Unternehmensinvestitionen werden auf Landkreisebene in den jeweiligen Koordinierungsausschüssen ausgewertet und den Regierungspräsidien vorgelegt. Diese legen dann dem MLR Entscheidungsvorschläge vor.

Städte und Gemeinden mit klaren Zielen können so von einem bestimmten Fördersatz profitieren. So erhielt jetzt die Gemeinde Beckstein einen Zuschuss von 55 000 Euro für den Umbau einer Scheune mit Stallungen in ein Wohnhaus mit drei Etagen.

Dem Stadtteil Marbach wurden 20 000 Euro für den Neubau eines Hauses zugesprochen. Heckfeld erhielt gleich zweimal Fördermittel vom Land. Einmal 55 000 Euro für den Umbau einer Scheune in eine Wohneinheit und einmal 20 000 Euro für Wohnungsmodernisierungen. In Lauda wurden für die Modernisierung einer gastronomischen Einrichtung 200 000 Euro bewilligt.