30 Jahre lang Kinder ein Lächeln geschenkt

Lauda. Der Verein „Hilfe für Kinder in Not“ Lauda ist Geschichte. Mehr als 30 Jahre lang wurden durch ihn zahlreiche Projekte für Kinder in vielen Ländern der Welt mit Spendengeldern verwirklicht und nachhaltig unterstützt. In der Mitgliederversammlung im Ratskeller wurde der Verein jetzt mit einstimmigem Beschluss aufgelöst. Die Mitglieder des Vorstands sind mit dem Verein 30 Jahre älter geworden und trotz zahlreicher Bemühungen konnten keine Nachfolger für die verantwortungsreiche humanitäre Arbeit gewonnen werden, heißt es in der Mitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Rückblick auf drei Jahrzehnte Vereinsgeschichte zogen die Verantwortlichen im Vorstand eine positive Bilanz ihrer Arbeit und stellten fest, dass der mit der Gründung gefasste Vorsatz, mit der Hilfe in Länder zu gehen, in denen Kinder durch Kriege, Hunger, Krankheiten und Gewalt betroffen waren, die richtige Entscheidung gewesen ist. Denn in diesen Ländern konnte die Not gelindert werden, bekamen die Kinder eine Chance für Lernen und Bildung und damit auch die Aussicht auf ein besseres und selbstbestimmtes Leben.

Die Hilfe begann 1990 auf Sardinien für an Mittelmeer-Anämie erkrankte Kinder und wurde während des Balkankrieges mit Hilfsgütern für Kroatien fortgesetzt. 1994 begann die lange und fruchtbare Zusammenarbeit mit der humanitären Hilfsorganisation Kinderberg International in Stuttgart und ihrer Leiterin Suzana Lipovac, mit der „Hilfe für Kinder in Not“ in Bosnien, im Kosovo und viele Jahre in Afghanistan sowie schließlich in Elfenbeinküste gearbeitet hat.

Ein sehr umfangreiches Projekt war seit 1997 das Kinderkranken- und Waisenhaus in Matyazo in Tansania, wo viel Hilfe zur Selbsthilfe die Arbeit von Ärzten und Helfen dort unterstützte. Jüngstes Projekt ist seit 2014 ein Waisenhaus in der Provinz Samar auf den Philippinen, wo inzwischen 15 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 16 Jahren von einem Franziskanerpater versorgt und gefördert werden. Zahlreiche kurzfristige Hilfen konnten in Sri Lanka, in Syrien und auch in Deutschland vorübergehend geleistet werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das alles sei möglich gewesen, weil Mitglieder, Freunde und Sponsoren mit großzügigen Spenden den Verein unterstützt haben und bei vielen Aktionen das Jahr hindurch Gelder gesammelt wurden, so das Vorstandsteam. So hätten jedes Jahr rund 20 000 Euro in den verschiedenen Projekten Kindern in Not helfen können.

„Flaggschiff“ dieser Vereinsarbeit war mehr als 25 Jahre das jährliche und in der Region einzigartige Multi-Kulti-Fest mit großer integrativer Wirkung. Es bestehe die Hoffnung, dass eine jüngere Mannschaft dieses traditionsreiche Fest weiter veranstalten werde, wie in der Mitgliederversammlung berichtet wurde.

Im Vorstand von „Hilfe für Kinder in Not“ Lauda waren zuletzt tätig: Barbara Kerschkowsky als Vorsitzende, Dr. Günter Pfeiffer als Stellvertreter, Helmut Wenz als Schatzmeister, Ruth Römig als Schriftführerin, Eberhard Kress und Dirk Wenz als Beisitzer und Annemarie Meister, als Kassenprüferin. ky