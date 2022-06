28-Jähriger verletzte vier Polizisten

Oberbalbach. Ein 28-jähriger Peugeotfahrer war am Samstagabend gegen 19.45 Uhr auf der Balbachtalstraße bei Oberbalbach unterwegs. Vermutlich infolge seiner starken Alkoholisierung, ein erster Test ergab einen Wert von 3,5 Promille, kam der Mann von der Straße ab und in einem Graben zum Stehen.

Als ein 24-jähriger Autofahrer hinzukam und dem Verunglückten Hilfe anbot, reagierte dieser sofort aggressiv. Er schlug unter anderem gegen die Beifahrertüre des Fahrzeuges des 24-Jährigen. Laut ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden an der Türe auf rund 1000 Euro.

Nach seinem aggressivem Verhalten flüchtete der Verunglückte zu Fuß in ein Rapsfeld. Zwei Streifen des Polizeireviers Tauberbischofsheim fahndeten nach dem Flüchtigen und konnten ihn schließlich in der Nähe des Unfallortes in dem Rapsfeld entdecken. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen rastete der 28-Jährige vollkommen aus und griff drei Beamte sowie eine Beamtin an. Diese wurden dabei so schwer verletzt, dass sie vorübergehend nicht mehr dienstfähig sind.

Der renitente Mann, der in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, musste seinen Führerschein abgeben und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.