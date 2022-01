2741 Euro gesammelt

Königshofen. Trotz der kritischen Coronalage war es den Sternsingern aus Königshofen in diesem Jahr wieder möglich, mit Maske und Abstand die angemeldeten Haushalte zu besuchen. An zwei Tagen machten sich zwei Sternsingergruppen auf den Weg, um den Segen für das neue Jahr zu bringen. An den Türen sammelten die Kinder 2741,82 Euro für die medizinische Versorgung bedürftiger Kinder und Jugendlicher in Afrika. In der Kirche liegen noch Segensaufkleber bereit, falls jemand noch einen benötigt oder die Spendenaktion unterstützen möchte.

