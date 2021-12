2700 Vakzin-Gaben wurden verabreicht

Die mobilen Impftermine in der Tauberfranken-Halle in Königshofen werden ab nächster Woche fortgesetzt – unter Regie des Kreises. Stadt und Hilfsorganisatoren ziehen ein positives Fazit der rund 2700 Vakzin-Gaben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lauda-Königshofen. Mehrere Stuhlreihen als Wartebereich, ein paar Biertische für die Mitarbeiter der mobilen Impfteams zur Erfassung der Daten und vier dunkle Pavillons, in denen das Corona-Vakzin verabreicht wurde: In der Königshöfer Tauberfranken-Halle geht es am letzten Impftermin unter der Regie der Stadt Lauda-Königshofen spartanisch, aber zweckmäßig zu. Mit zwei Gruppen ist das mobile Impfteam, das an das Diakoniekrankenhaus Schwäbisch Hall angeschlossen ist, vor Ort.

Am Tisch sitzt ein junger Mann. Er ist zur Erstimpfung gekommen, sucht Personalausweis und Versichertenkarte heraus. Ein bisschen aufgeregt ist er schon. Er ist einer von mehr als 900 000 Menschen, die sich in den letzten Wochen ihren ersten Piks gegen Corona abgeholt haben.

Rund 2700 Menschen kamen in den letzten vier Wochen zu den acht Impftagen in die Halle nach Königshofen. Immer mit dabei war Andreas Buchmann, Leiter des Ordnungsamts der Stadt. „Im Mittelpunkt standen sicherlich die Booster-Impfungen. In den ersten Tagen war auch noch eine gute Zahl von Erstimpfungen festzustellen, gegen Ende nur noch vereinzelt“, sagt er.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Munteres Stühlerücken

Unterstützt wird die Stadt durch DRK, Feuerwehr und DLRG. Madlen Mohr und Markus Schipper weisen die Leute im Wartebereich ein. „Das Stühlerücken ist immer wieder ein amüsanter Anblick“, erzählen sie. Aber das System sei mehrfach gelobt worden und der Ablauf dadurch sehr geordnet gewesen. Alle waren bestrebt, lange Wartezeiten zu vermeiden, und die Impfteams hätten immer Vollgas gegeben.

Wie sieht das Fazit der Stadt aus? Andreas Buchmann findet, „wir können sehr zufrieden sein mit den Impftagen in der Tauberfranken-Halle“. Es sei von allen Beteiligten ein sehr gutes Miteinander und eine runde Sache gewesen. „Aber es war auch intensiv. Zum Nulltarif bekommt man sowas halt auch nicht.“ Bürgermeister Dr. Lukas Braun habe sich frühzeitig um Impfungen in der drittgrößten Stadt im Kreis bemüht. „Mit der Halle haben wir, was sich auch schon beim Testzentrum gezeigt hat, eine nahezu perfekte Location dafür. Zentrale Lage, direkt an der B 290, Parkplätze und die Größe und Infrastruktur sprechen für sich“, unterstreicht Buchmann.

Als die Stadt der Anruf ereilte, dass am 24. November ein erster Termin des mobilen Impfteams in einem größeren Umfang geplant ist, sei schnell klar gewesen, dass das nur als Gemeinschaftsaufgabe funktioniere. „Wir konnten uns uneingeschränkt auf die Unterstützung von Helfern verlassen. Das war schon ein großes Pfund.“ Weil man keine Erfahrungswerte hatte, sei nicht immer alles reibungslos gelaufen.

„Die Zusammenarbeit mit dem Impfteam war von Beginn an hervorragend“, lobt er die herausragende Arbeit. Es sei auch, vor allem bei den ersten drei offenen Terminen, von den Impfenden einiges an Geduld und Verständnis abverlangt worden. „Das ging nach dem Windhund-Prinzip.“ Schon um 7.30 Uhr standen viele Personen bei Wind und Wetter vor der Halle und warteten auf die Öffnung um 10 Uhr. Man habe mittels Ausgabe von Kärtchen den Leuten ein Zeitfenster gegeben. Trotzdem habe man nicht Wenige wegschicken müssen. „Das stiftete Unmut.“ Für Diskussionen sorgte auch immer der ausgegebene Stichtag bei den Booster-Impfungen. Das Ganze hat sich durch die Online-Terminvergabe entspannt. Es überwiegen für ihn die schönen Begegnungen und die Dankbarkeit der Geimpften. Der ein oder andere brachte als Dankeschön sogar etwas Süßes vorbei.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Froh ist Buchmann auch über die Resonanz der mobilen Impfteams, die angenehm überrascht waren von der Logistik, die sie vorgefunden haben. „Sie haben gemerkt, dass wir als Stadt voll hinter der Aktion stehen und so hat sich ein perfektes Miteinander entwickelt.“

Man sei eingespielt gewesen, unterstreicht auch Martin Haas vom DRK Lauda-Königshofen. Das Impfteam konnte sich voll auf Aufklärung und Impfung konzentrieren, während Stadt, DLRG und DRK den Einlass und den Wartebereich koordiniert hätten.

Großes Lob zollt er auch den Leuten für ihre Geduld. „Einmal war eine Frau da, die einen Rucksack voller Schokoriegel dabei hatte für die Helfer. Das war eine sehr nette Geste.“ Von einer reibungslosen und unbürokratischen Zusammenarbeit aller Beteiligten spricht auch Marco Strecker, Einsatzleiter der DLRG-Ortsgruppe Königshofen. Die Helfer leisteten 150 Einsatzstunden. Vorsitzender Jürgen Englert ergänzt: „Stimmung und Bereitschaft waren super. Die Abläufe waren sehr gut abgestimmt und legten die Basis für die weitere Abwicklung durch das Landratsamt ab nächster Woche. Die meisten Abläufe werden dort wie bereits erprobt übernommen.“ Denn ehrenamtliche Helfer von DRK und DLRG werden auch dann weiterhin unterstützen.

Kraftakt für alle

Trotz aller Zufriedenheit spricht Buchmann von einem „Kraftakt für alle“. Man habe sehr spontan reagieren müssen. Profitiert habe man, weil man auf ein bestehendes Logistiksystem zurückgreifen konnte. Durch das monatelange Betreiben des Testzentrums im ersten Halbjahr hatte man für die Abläufe gute Erfahrungen vorliegen. „Ziel war es, mit einfachen Mitteln einen möglichst guten Ablauf und Durchlauf an Impfungen zu erzielen. Ich denke das ist gelungen mit Stühlen, Biertischen und Pavillons.“

Zur Umsetzung war auch eine Absprache mit den sporttreibenden Vereinen erforderlich, bei der sich das Gebäudemanagement stark eingebracht habe. Um für die HG Königshofen/Sachsenflur Verbandsspiele und Training in der Halle zu ermöglichen, wurde die Impflogistik abgebaut und danach – auch von den Handballern – wieder hergestellt. Darüber hinaus muss der Verein mit Training und Spielen in den nächsten Monaten anderweitig ausweichen. „Das ist kein leichtes Unterfangen, aber der Verein unterstützt die Impfkampagne.“

Buchmann und seine drei Kollegen waren je rund 50 Stunden an diesen acht Terminen vor Ort. Alle, ob Ordnungsamt oder Ehrenamtliche, hätten „mit großem Herz, Engagement und Antrieb von Anfang an mitgezogen“, was nicht selbstverständlich sei. Die „normale Arbeit“ habe man dann am Abend erledigt.

Ab Montag übernimmt der Landkreis die Koordination. Das sei gut, man sei aufgrund der Intensität an die Grenzen gekommen. „Der Kreis hat durch den Betrieb des KIZ Erfahrungen und Kompetenzen entwickelt und wird dies sicher noch professioneller durchführen als wir. Das wird eine richtig gute Sache.“

Damit kann Königshofen als regionaler Impfstützpunkt neben den drei Medizinischen Versorgungszentren der BBT-Gruppe in Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim und Wertheim weiter zur Verfügung stehen. „Dieser Impfstützpunkt kommt dem ursprünglichen Ansinnen von Bürgermeister und mir sehr nahe und dafür sind wir dankbar“, sagt Buchmann.