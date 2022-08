25000 Euro Schaden nach Wildunfall bei Lauda

Lauda-Königshofen. Nachdem am Sonntagmorgen ein Reh die Kreisstraße 2847 bei Lauda-Königshofen querte, kam es zu einem Unfall.

Die 21-jährige Fahrerin eines BMW Mini war nach Angaben der Polizei gegen 10 Uhr von Unterbalbach in Richtung Oberbalbach unterwegs. Als das Reh von links auf die Fahrbahn lief, wich die Frau aus, erfasste das Tier und rutschte mit dem Pkw in einen Graben.

Dort kam das Fahrzeug an einem Baum zum Stillstand. Alle Airbags wurden durch den Aufprall ausgelöst. Die Fahrerin blieb unverletzt, jedoch entstand am Auto Sachschaden von rund 25 000 Euro. Das Reh konnte nicht gefunden werden.

