25 Jahre bei Kärcher

Oberlauda/Gissigheim. Roland Bader aus Oberlauda begann seinen Weg bei Kärcher im Werk Gissigheim. Im Juni 1997 folgte ein Wechsel des Arbeitsbereichs: Der gelernte Elektroinstallateur brachte seine Fachkenntnisse als Mitarbeiter für den Montage- und Servicebereich beim Montieren und Warten von gewerblichen Saugern ein. Darüber hinaus startete er mit der Reparatur von Dampfreinigern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum 1. Januar 2000 wurde Roland Bader in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Seine Expertise in der Instandsetzung wandte er auch im Bereich Hochdruckreiniger an.

Am 28. Mai feiert Roland Bader 25 Jahre Betriebszugehörigkeit bei Kärcher.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2