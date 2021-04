24 neue Bauplätze für Königshofen

Häuslebauer können sich freuen: 24 neue Bauplätze werden im Gebiet „Grötsch/Wallschloe “ in Königshofen erschlossen. Der Gemeinderat gab nun grünes Licht.

Lauda-Königshofen. Der anhaltenden Nachfrage nach Bauplätzen im Stadtgebiet trägt der Gemeinderat Lauda-Königshofen Rechnung. Nachdem im vergangenen Jahr die Weichen für die Erweiterung des Areals „Großer Flur“ in Lauda gestellt wurden, stand am Montag der zweite Abschnitt des Baugebiets „Grötsch/Wallschloe“ in Königshofen auf dem Programm.

Im Gemeinderat von Lauda-Königshofen notiert Der Gemeinderat behandelte die eingegangenen Bedenken und Anregungen der Träger öffentlicher Belange für den Bebauungsplan „Tauber-Center II“ in Lauda. Stadtbaumeister Tobias Blessing ging auf die Punkte ein, darunter auch die mögliche Gefahr bei Hochwasser, die Gebäudeveränderungen mit sich bringen können. Dies werde man vorab mit der Untere Wasserbehörde besprechen. Zurückgewiesen wurde der Einwand aus Tauberbischofsheim, dass durch die künftigen Märkte Standorte in der Innenstadt der Kreisstadt geschwächt würden. Es gehe, so Blessing, um eine moderate Erweiterung. Zudem sei der Standort „Tauber-Center“ im Regionalplan für zentrumsrelevante Einzelhandelsprojekte ausgewiesen. Bei zwei Enthaltungen wurde die Weiterbehandlung beschlossen. Die Firma Lauda Dr. Wobser kann ihre Postanschrift demnächst ändern. Dem Antrag des Unternehmens, einen neu geschaffenen Platz in der Pfarrstraße in Lauda vor und im Eingangsbereich des Gebäudes unter der Bezeichnung „Lauda Platz“ zu widmen, wurde zugestimmt. Einmütig war die Zustimmung zur Wahl von Markus Buchmann als zweiten stellvertretenden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Lauda. dib

Über zwei Straßen und Zuwege soll der Bereich in Richtung Unterbalbach erschlossen werden, wie Stadtbaumeister Tobias Blessing in der zweistündigen Sitzung in der Stadthalle erklärte. Läuft alles nach Plan, können 2022 die Grundstücksverkäufe getätigt werden und die ersten Bauwilligen mit ihren Eigenheimen loslegen.

Bereits 2004 wurde der Bebauungsplan „Grötsch/Wallschloe“ beschlossen und der erste Bauabschnitt mit etwa zwei Drittel des Gesamtgebiets erschlossen. Nun soll das restliche Drittel in Abschnitten folgen. Von den noch vorgesehenen 35 Bauplätzen können nun 24 weitere realisiert werden.

Erschließungsarbeiten vergeben

Der Gemeinderat vergab einstimmig die Arbeiten für Straßenbau, Wasserversorgung und Kanalisation. Den Zuschlag für die Erschließung erhielt die Firma Konrad Bau aus Gerlachsheim zum Angebotspreis von 988 485 Euro brutto. Für die Lieferung und Verlegung von Rohren werden die Stadtwerke verantwortlich zeichnen. Dafür sind Kosten von rund 75 500 Euro veranschlagt.

Gemeinderat Herbert Bieber (FBL) freute sich, dass nach so langer Zeit wieder Bauplätze in Königshofen bereitgestellt werden. Er hoffte, dass die Umsetzung schnell und reibungslos vonstatten geht. Das will auch Bürgermeister Dr. Lukas Braun.

„Wir haben ein hohes Interesse daran, die Grundstücke zu vermarkten und Einnahmen zu generieren“, machte er mit Blick auf die klamme Haushaltslage deutlich.

Ohne Gegenstimme passierte die Änderung der Förderrichtlinie „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ das Gremium. So will man Mitnahmeeffekte von großen Investoren verhindern und einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten, wie das Stadtoberhaupt deutlich machte. „Förderbegünstigt sind insbesondere Privatpersonen“, wurde als Ziel formuliert. Nur nach vorherigem Beschluss im Technischen Ausschuss könnten auch Anträge von juristischen Personen, Personengesellschaften oder -gemeinschaften eine Förderung erhalten. Auch Großprojekte müssen das Gremium durchlaufen. Für Jörg Aeckerle (SPD/FB) wurde mit dieser Anpassung ein guter Kompromiss gefunden. Auf noch zahlreich im Stadtgebiet vorhandene Baulücken wies Herbert Bieber (FBL) hin.

Unbebaute Grundstücke

Dieses Thema beschäftige auch die Verwaltung, so Braun. Doch habe man bei Grundstücken ohne Bauzwang schlechte Karten.

Die Idee von Siegfried Neumann (SPD/FB), die Grundsteuer für solche erschlossenen Grundstücke zu erhöhen, sei nicht neu. Es habe mit einer Grundsteuer C schon einen Ansatz gegeben, so Kämmerer Günther Haberkorn, der aber verworfen wurde. Die kommende Neuordnung der Grundsteuer würde unbebaute erschlossene Grundstücke verteuern, weil sie sich nach dem Wert von Grund und Boden richtet.