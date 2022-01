2220 Euro für Kinder gesammelt

Oberlauda. 20 Kinder, eingeteilt in vier Gruppen, konnten endlich wieder starten und sammeln, und das taten sie schließlich auch mit Begeisterung und Erfolg. Auf ein gemeinsam gesungenes Lied mussten sie verzichten, dafür war der Textteil etwas umfangreicher ausgefallen. Bei akzeptablem Wetter hat es den Kindern Spaß gemacht, die Besuchten zeigten sich spendenfreudig und am Ende des Tages hatte man fast 2220 Euro für Kinder in den armen Ländern dieser Erde gesammelt und zum Dank dafür an den Haustüren das obligatorische „20+C+M+B+22“ hinterlassen. / erha

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1