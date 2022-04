2137 Euro für den VdK

Gerlachsheim. Das herrliche Frühlingswetter lud am letzten Märzwochenende zum Fahrradfahren und Spazieren ein. Für die Veranstalter Martin Baumann, Marco Hess, Edgar Klingert, Steffen Märtsch und Dominik Martin war dies erneut eine gute Gelegenheit, am Grünbach einen „Gerlachsheimer Bürckenschoppen“ zu organisieren. „Wir sind überwältigt vom großen Andrang an diesem Sonntag“, freuten sich die Initiatoren über die positive Resonanz. So konnte ein stolzer Gewinn von 2137,49 Euro erwirtschaftet werden, der zugunsten ukrainischer Kriegsflüchtlinge gespendet wird. Überreicht wurde der Betrag an den VdK Kreisverband Tauberbischofsheim. So wisse man auch, dass das Geld auch direkt bei den Betroffenen ankommt. pm

