2023 wird wieder durchgestartet

Auch der Tanzsportclub Lauda-Königshofen wurde von Corona voll getroffen. 2023 wird aber wieder durchgestartet.

Unterbalbach. Der Tanzsportclub Lauda-Königshofen möchte nach den Pandemie bedingten Einschränkungen ab Januar 2023 wieder mit zahlreichen Aktivitäten voll durchstarten. Dies ist das Ergebnis der Jahreshauptversammlung, die kürzlich im Bürgersaal Unterbalbach stattfand.

Wie Vorsitzender Alexander Maag erläuterte, beschränkten sich die Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr infolge der Pandemie auf das regelmäßige Training in den Gruppen. Nun wurden für 2023 zahlreiche sportliche und gesellige Angebote geplant, um damit dem Vereinsleben neuen Schwung zu geben und zusätzliche Mitglieder zu gewinnen.

Zunächst wird ab 15. Januar 2023 jeweils sonntags ein Anfängerkurs in den Standard- und lateinamerikanischen Tänzen für alle interessierten Erwachsenen angeboten. Geplant sind zunächst zehn Abende à jeweils 60 Minuten. Die Kursleitung übernehmen im Wechsel Astrid Sommer und Dr. Peter Brückner. Wer möchte, kann im Anschluss an einem Aufbaukurs teilnehmen und schlussendlich auch in eine der regelmäßigen, auf Dauer angelegten Gruppen des Vereins wechseln. In diesem Fall werden die gezahlten Kursgebühren vollständig auf den Mitgliedsbeitrag im ersten Jahr angerechnet.

Wieder aufgenommen wird die Gruppe für Kreis- und Linientänze. Diese findet jeden zweiten Montag im Monat ab 19 Uhr im Bürgersaal Unterbalbach statt. Tanzmeister ist Dr. Günter Pfeiffer. Das Angebot umfasst Tänze vom 16. Jahrhundert bis zur Neuzeit, darunter Contra Dances, English Dances, Country Dances, New American Dances, Mixers und Quadrilles – von Playford über Jane Austen bis heute, je nach Lust und Laune der Teilnehmer.

Für den Herbst 2023 ist ein Discofox-Kurs geplant, ebenso sollen Workshops für Tango Argentino mit einem professionellen Trainer angesetzt werden. Hier werden die genauen Termine noch koordiniert.

Als geselliges Ereignis wird am Samstag, 21. Januar 2023, ein Schnitzelfest für alle Mitglieder im Gasthaus „Die Rose“ in Königshofen stattfinden. Die nächste Jahreshauptversammlung ist bereits für Mittwoch, 15. März 2023, geplant und beginnt ebenfalls um 18 Uhr in der „Rose“. Damit kehrt der Verein nach Corona bedingten Abweichungen in den üblichen Turnus zurück, die Versammlung im ersten Quartal abzuhalten.

Die Gelegenheit, das Deutsche Tanzsportabzeichen zu absolvieren, besteht bei der Prüfung am Sonntag, 25. Januar 2023, am Nachmittag. Danach ist ein gemütliches Beisammensein in der Pizzeria „Da Filippo“ in Unterbalbach vorgesehen.

Jeweils am Mittwoch und am Sonntag leiten die vereinseigenen Trainer Astrid und Markus Sommer, Susanne Stüber-Brückner und Dr. Peter Brückner sowie Jürgen Pöhner das Training vorwiegend in den Standard- und den lateinamerikanischen Tänzen in der Schulturnhalle Königshofen sowie im Bürgersaal Unterbalbach.

Mehrmals in Jahr übernimmt Landestrainer Joachim Krause am Mittwochabend den Unterricht in Königshofen und hält für alle Mitglieder ein professionelles Training in den lateinamerikanischen Tänzen ab. Die Tanzfitness-Gruppe von Barbara Kreissl-Kavcic bietet immer montags im Bürgersaal Unterbalbach eine willkommene und beliebte Ergänzung zum Angebot in den Gesellschaftstänzen.

Bei den Vorstandswahlen wurde Alexander Maag als Vorsitzender im Amt bestätigt, seine neue Stellvertreterin ist Astrid Sommer. Schatzmeisterin bleibt Monika Rudolf, Markus Moll übernimmt zusätzlich zu seinen Aufgaben als Beauftragter für die Öffentlichkeitsarbeit das Amt des Schriftführers. Keine Änderung gab es bei den Ämtern des Sportwarts, das weiterhin von Peter Brückner ausgeübt wird, und der Jugendwartin. Für diese Position steht weiterhin Jessica Kuhn zur Verfügung. Ulrich Kaibel bleibt Beisitzer. Neu zum Beisitzer gewählt wurde der bisherige stellvertretende Vorsitzende Markus Sommer, der somit mit seiner Ehefrau Astrid Sommer die Rollen im Verein getauscht hat. Aus dem Vorstand ausgeschieden ist auf eigenen Wunsch die bisherige Schriftführerin Christa Scherer. Vorsitzender Alexander Maag dankte ihr mit einem Blumenstrauß für das langjährige Engagement. Ebenso dankte er seinem bisherigen Stellvertreter Markus Sommer. Die Wahlen wurden von Dr. Günther Pfeiffer geleitet.

Schatzmeisterin Monika Rudolf wurde von den beiden Kassenprüfern Hedwig Cedzich und Oliver Huber eine ordnungsgemäße Kassenführung bescheinigt. Sie wurde ebenso entlastet wie im Anschluss der gesamte Vorstand. Abschließend bedankte sich Neumitglied Annemarie Winter beim Trainerpaar Astrid und Markus Sommer für das hervorragende Training und die gute und liebevolle Betreuung. tsc