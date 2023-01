2023 mit Pfeifen begrüßt

Lauda. Nach zweijähriger coronabedingter Pause traf sich die Interessengemeinschaft der Dampflokfreunde Lauda wieder zu ihrem Silvesterpfeifen. Mit 23 Pfiffen begrüßten der 80-jährige Klaus Renk, einer der letzten ehemaligen Lokführer des BW Lauda, die noch unter Dampf gefahren sind, sowie der Vorsitzende der Dampflokfreunde, Markus Heinrich, im Beisein zahlreicher Liebhaber des Laudaer Wahrzeichens das neue Jahr. Sie erinnerten damit an eine alte Tradition unter Lokführern, die früher an Weihnachten als auch an Silvester ihre Loks als kleinen Gruß an die Bevölkerung entlang der Bahnstrecken, hatten pfeifen lassen. Begleitet von einem großen Feuerwerk in der Umgebung sowie zusätzlichen Strahlern bot die 052 908-1 eine tolle Kulisse. Für die Dampflokfreunde Lauda, die das Denkmal in der Bahnhofstraße seit ihrer Aufstellung 1978 erhalten, war dies ein gelungener Start in das Jahr 2023. Bild: Schreiner

