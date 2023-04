1900-Euro-Spende für „Station Regenbogen“

Heckfeld. Der Gesamterlös des Heckfelder Dorfadventskalenders wurde dieser Tage von den Initiatorinnen und Veranstalterinnen Hildegard Stolz, Michaela Schwarz und Jenny Stolz an Monika Demmich von der Elterninitiative tumor- und leukämiekranker Kinder der „Station Regenbogen“ in Würzburg übergeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pünktlich um 18 Uhr hatten in der Weihnachtszeit an zwölf Abenden Heckfelder ihre Türen und Fenster geöffnet. Neben Geschichten und Gaumenfreuden kam sogar der Nikolaus persönlich in Heckfeld vorbei.Besonders groß war neben dem Spaß, der ein jedes „Türchen“ bereitete, auch die Spendenbereitschaft der Adventskalenderbesucher.

Osterüberraschung

Auf die Rekordsumme von 1900 Euro sind die Heckfelder besonders stolz. Diese wurde nun – eher als Osterüberraschung – im Büro der Elterninitiative an Monika Demmich übergeben.

Mit Spenden werde derzeit beispielsweise eine Musik- sowie eine Sporttherapeutin finanziert, die den Aufenthalt der auf den Stationen abwechslungsreicher gestalten.