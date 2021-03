Trotz der Coronakrise vermeldet die Bürgerstiftung Lauda-Königshofen auch für die Geschäftsperiode 2020/2021 zahlreiche Erfolge und Aktivitäten.

Lauda-Königshofen. Nachdem das Stifterforum Corona-bedingt ausgefallen ist, informierten Vorsitzender Gerhard Glöckner gemeinsam mit den beiden Vorständen Leo Köhler und Christian-Andreas Strube die inzwischen 92 Stiftungsmitglieder in einem Rundbrief über die wesentlichen Aktivitäten des vergangenen Jahres und über aktuelle Zahlen.

Brunnen restauriert

Bürgerstiftung Lauda-Königshofen – Zahlen und Fakten Leitbild der 2013 gegründeten, gemeinnützigen sowie politisch und parteilich unabhängigen Bürgerstiftung Lauda-Königshofen sind die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung der Stadt, des Gemeinwohls, und des bürgerschaftlichen Engagements sowie die Entwicklung, Unterstützung und Würdigung nachhaltiger und innovativer Ideen. Aus den steuerfreien Erträgen wie Zinsen auf das Stiftungskapital, Spenden sowie Erlösen aus Veranstaltungen resultieren die Zuwendungen an Vereine, Einrichtungen und Initiativen für Projekte in allen Ortsteilen der Stadt Lauda-Königshofen. Aktuell kann die Institution eine Gesamtzahl von mittlerweile 92 Stifterinnen und Stifter – Privatpersonen oder Unternehmen – verzeichnen, was ein Plus von sechs Mitgliedern im Vergleich zum November 2019, dem Zeitpunkt des bislang letzten Stiftungsforums, bedeutet. Das Stiftungskapital beläuft sich derzeit auf fast 138 600 Euro (in Klammern die Zahlen vom November 2019 in Euro: 134 500). Trotz der anhaltend schwierigen Pandemie-Situation wurden im Geschäftsjahr 2020 zahlreiche Spenden generiert, die sich insgesamt sogar auf eine bisherige Rekordhöhe von über 53 100 Euro (24 000) beliefen, also mehr als das Doppelte als im Vorjahreszeitraum. Weitere Informationen zur Bürgerstiftung Lauda-Königshofen sind unter www.buergerstiftung-lk.de im Internet, E-Mail: info@buergerstiftung-lk.de, Telefon 09343/509698 erhältlich. Spenden sind bei der Sparkasse Tauberfranken, IBAN: DE29 6735 2565 0002 2168 02, BIC: SOLADES1TBB, und bei der Volksbank Main Tauber eG, IBAN: DE86 6739 0000 0020 9727 18, BIC: GENODE61WTH, möglich. pdw

Trotz der anhaltend schwierigen Pandemie-Situation wurden im Geschäftsjahr 2020 Spenden in Höhe von über 53 100 Euro generiert. Maßgeblich trug dazu zum einen eine Spende in Höhe von 15 000 Euro für die Renovierung des Kiliansbrunnens in Lauda bei, die Dr. Gerhard Wobser, Initiator und Gründungsmitglied der Bürgerstiftung, zweckgebunden zur Verfügung gestellt hatte. Damit unterstützte er die Restaurierung und Wiederbelebung des historischen Brunnens vor der katholischen Jakobuskirche in Laudas Altstadt mit insgesamt 25 000 Euro.

Zum zweiten erwies sich die Spendenbereitschaft für die Anschaffung von Defibrillatoren für alle Ortsteile im Stadtgebiet Lauda-Königshofens als überwältigend. Für dieses Projekt unter dem Motto „Im Notfall Leben retten können“ kamen 30 000 Euro zusammen. Im vergangenen Herbst wurde der erste Defibrillator in Unterbalbachs Ortskern am Eingang des neuen Tagespflegehauses seiner Bestimmung übergeben. Wie von Stiftungsmitglied Marco Kiesel mitgeteilt wurde, sind inzwischen alle bestellten Defibrillatoren geliefert worden. „Sobald es die Situation zulässt, wird eine offizielle Übergabe nach Rücksprache mit dem Bürgermeisteramt erfolgen“, kündigte Gerhard Glöckner an. Ein besonderer kultureller Veranstaltungshöhepunkt war ein von Stiftungsratsvorsitzender Cornelia Müller-Reiter initiiertes und organsiertes Benefizkonzert. Dabei servierten Letizia Motel (Violine), Michael Bänsch (Viola) und Paul Müller-Reiter (Violine), Stimmführer im Uniorchester Mannheim sowie Max Müller-Reiter (Violoncello), Konzertmeister beim Uniorchester in Göttingen, kammermusikalische Leckerbissen der Extraklasse.

Konzertsoiree

Die Konzertsoiree des Streicherquartetts im Rathaussaal in Lauda erbrachte einen Erlös von über 1200 Euro als Unterstützung des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) Lauda-Königshofen.

Weitere zweckbestimmte Spenden erhielten der Verein Integration Mensch-Natur für den Waldkindergarten in Lauda und das Diakonische Werk Main-Tauber-Kreis für den Tafelladen in Lauda, Rudi Neugebauer für eine Installation in der Marienstraße in Lauda sowie der Verein Kulturgut Gerlachsheim für dessen geschichtliches Buchlerhaus.

Hinzu kam eine Sachspende von Leo Köhler für 1000 Mund-Nasenschutz-Masken an das Diakonische Werk Main-Tauber-Kreis für die Tafel in Lauda-Königshofen.

Empfänger von Kostenzuschüssen für begünstigte Projekte waren die DLRG Königshofen sowie der Vogel- und Naturschutzverein Königshofen. Insgesamt summierten sich die Zuwendungen durch die Bürgerstiftung Lauda-Königshofen im Jahr 2020 auf rund 19 100 Euro.

Anlass zum Feiern

Zwar konnten aufgrund der Coronakrise nicht alle bisher bereits bewilligten Projekte umgesetzt werden, jedoch gab es zumindest im kleineren Kreis beteiligter Akteure, unter anderem im August 2020 bei der offiziellen Einweihung einer Wassertretanlage in Unterbalbach Anlass zum Feiern.

Die Anlage am Balbach, mit der das Sport- und Freizeitzentrum am westlichen Ortsrand ein weiteres Glanzstück erhielt, wurde in ehrenamtlicher Tätigkeit durch den Ortschaftsrat und ambitionierte Bürger sowie durch Unterstützung lokaler Unternehmen auch durch eine finanzielle Förderung der Bürgerstiftung realisiert.

„Allen, die uns Spenden, Zustiftungen und ihre wertvolle Zeit geschenkt haben, danken wir ganz herzlich. Bleiben Sie uns auch weiterhin verbunden“, so Glöckner, Köhler und Strube abschließend. Im laufenden Jahr hofft der Vorstand nicht nur erneut auf zahlreiche Spenden für die Förderung von Projekten in den Stadtteilen, sondern auf weitere Stifter, um auf über 100 Mitglieder zu kommen.

„Anträge für die Unterstützung förderfähiger und -würdiger Projekte können bei der Bürgerstiftung Lauda-Königshofen eingereicht werden“, so das Vorstandstrio.