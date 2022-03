1700 Euro für Ukraine gesammelt

Lauda-Königshofen. Eine kriegerische Auseinandersetzung in Europa war für viele im 21. Jahrhundert kaum mehr vorstellbar. Weltweit wurde eine große Hilfsbereitschaft für die Ukraine entfacht, in die sich auch die Schulgemeinschaft des Martin-Schleyer-Gymnasiums (MSG) eingereiht hat. Über eine langjährig bekannte Kontaktperson, die mit einem Krankenhaus in der Ukraine in direktem und engem Austausch steht, erreichte das MSG die dringliche Bitte um Unterstützung mit Spezialbandagen für schwere Verletzungen. Damit kann das Leben von Kindern, Zivilisten und Soldaten gleichermaßen gerettet werden.

Die Schülermitverwaltung, vertreten durch das Schülersprechteam, entschloss sich gemeinsam mit der Schulleitung am Laudaer Gymnasium zu einer Spendenaktion aufzurufen. Eine Woche lang sammelten Schülerinnen und Schüler in den großen Pausen die Geldbeträge ein. Über 1700 Euro kamen so in kurzer Zeit zusammen, mit denen die erbetenen medizinischen Hilfsmittel beschafft und auf den Weg gebracht werden konnten. msg

