17-Jähriger handelte wohl mit Drogen

Lauda. Mit einer Anzeige wegen des Verdachts des Handels mit Drogen muss ein 17-Jähriger aus Lauda-Königshofen rechnen. Einer Streife war der Teenager am Samstagvormittag auf seinem Leichtkraftrad in der Badstraße aufgefallen.

Beutel mit Marihuana

Nach einer kurzen Hinterherfahrt konnten die Beamten den Mopedfahrer gegen 10.45 Uhr in der Industriestraße anhalten und kontrollieren. Nach dem Anhalten hatte der 17-Jährige einen Beutel weggeworfen. Als die Polizisten den Beutel überprüften, stellten sie fest, dass dieser Marihuana enthielt.

In unmittelbarer Nähe der Kontrollörtlichkeit trafen die Polizisten einen ebenfalls 17-Jährigen auf einer Parkbank an, welcher zu warten schien. Der vermeintlich Wartende hielt Bargeld in seiner Hand und äußerte gegenüber den Beamten, dass er wohl von dem Zweiradfahrer Marihuana kaufen wollte. Die Beamten stellten bei dem Leichtkraftradfahrer Anzeichen auf Drogenbeeinflussung fest. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht der Polizisten. Dieser verlief positiv auf THC.

Wohnung durchsucht

Der 17-Jährige musste mit der Streife in ein Krankenhaus fahren und eine Blutprobe abgeben. Durch eine weitere Streife wurde die von einer Richterin angeordnete Wohnungsdurchsuchung durchgeführt, bei welcher weiteres Haschisch und weiteres Beweismaterial, darunter mögliche Verkaufsutensilien, aufgefunden wurden. Das Mobiltelefon des Mopedfahrers wurde durch die Beamten ebenfalls beschlagnahmt.