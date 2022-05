17-Jährige verletzt

Lauda. Eine 17-Jährige fuhr am Dienstagabend mit ihrem Leichtkraftrad auf das Motorrad einer zweiten 17-Jährigen bei Lauda-Königshofen auf.

An einer Ampelanlage der Einmündung der Landesstraße 511 in die Bundesstraße 290 in Richtung Bad Mergentheim musste die Vorausfahrende gegen 18.45 Uhr verkehrsbedingt anhalten. Dies merkte die Hinterherfahrende offensichtlich zu spät und kollidierte mit dem stehenden Motorrad.

Durch die Kollision wurden beide Fahrerinnen verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Straßen waren für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten von 18.45 bis circa 19.30 Uhr gesperrt.

