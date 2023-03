16-Jähriger fuhr mit Auto in Messelhausen gegen Mauer

Messelhausen. Ein 16-Jähriger verursachte am Sonntagnachmittag in Lauda-Königshofen einen Verkehrsunfall mit einem Auto. Gegen 14.15 Uhr setzte sich der Jugendliche in einen Seat Leon und wollte diesen auf dem Privatgrundstück in der St.-Burkhard-Straße umparken. Der 16-Jährige übersah dabei, dass der Rückwärtsgang eingelegt war und fuhr rückwärts quer über die Straße und prallte mit dem Wagen gegen die Steinmauer des Nachbarn gegenüber. Insgesamt entstand Sachschaden von circa 11 000 Euro. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen.

