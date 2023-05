1515 Euro für Elterninitiative „Regenbogen“

Lauda-Königshofen. Die Schülersprecherinnen der SMV des Martin-Schleyer-Gymnasiums übergaben 1515 Euro an F. Lamprecht von der Elterninitiative „Regenbogen“. Das Geld war im Rahmen des Weihnachtsmarktes, den die SMV im Anschluss an das Weihnachtskonzert organisiert hat, gesammelt worden. Lamprecht informierte über die Ziele der Initiative, die vor über 40 Jahren gegründet wurde. Unter anderem mietet sie 14 Wohnungen in Würzburg, um diese Eltern, deren krebskranke Kinder im Uniklinikum behandelt werden, zur Verfügung zu stellen. Außerdem unterstützt die Initiative „Regenbogen“ Kinder während der Therapie sowie Eltern bei der Nachsorge und in Trauerfällen, so Frau Lamprecht. Bild: MSG

