15 000 Euro für die Opfer des Wohnhausbrands

Lauda-Königshofen. Die Bürgerstiftung und die Stadt Lauda-Königshofen konnten jüngst einen Spendenscheck an die von dem Gebäudegroßbrand am Pfingstsonntag in Lauda betroffene Familie übergeben.

Bei der Brandkatastrophe wurden der Dachstuhl und die obere Etage des dreigeschossigen Gebäudes in der Becksteiner Straße fast komplett zerstört. Drei Personen erlitten zum Teil schwerste Verletzungen. Der Sachschaden wurde nach damaligen Angaben der Polizei auf 300 000 Euro geschätzt. Daraufhin hatten Vorstand und Stiftungsrat der Bürgerstiftung Lauda-Königshofen auf eine Anregung von Bürgermeister Dr. Lukas Braun in Kooperation mit der Stadt einen Spendenaufruf zu Gunsten gestartet.

„Schon nach wenigen Tagen zeichnete sich ein erfolgreicher Verlauf dieser Aktion ab“, berichtete Gerhard Glöckner, Vorsitzender der Bürgerstiftung bei der Übergabe eines symbolischen Spendenschecks an einen der betroffenen Familienangehörigen im Beisein unter anderem von Bürgermeister Dr. Lukas Braun und Feuerwehrkommandant Christian Schulz.

Inzwischen habe man von 108 Spendern einen Gesamtbetrag in Höhe von rund 15 000 Euro verzeichnen können, die nicht nur aus dem Stadtgebiet, sondern aus der ganzen Region stammen, teilte Glöckner erfreut mit. „Es ist tragisch, ein Schock für die Seele und Psyche, wenn so ein Unglück passiert. Aber es zeigt, dass es Menschen gibt, die solidarisch Anteil nehmen und beistehen, damit man mit seinem Leid nicht alleine bleibt“, meinte er. Zu den Aufgaben der Bürgerstiftung zähle es auch, in Not geratenen Menschen der Stadt Hilfe zu leisten. „Wir hoffen, den Schock und Schmerz der Betroffenen damit etwas lindern zu können“, unterstrich Glöckner.

„Ich war geschockt, als ich am frühen Morgen angerufen wurde sowie danach vor Ort das ganze Ausmaß sah und dass sogar der Rettungshubschrauber im Einsatz war“, betonte Dr. Lukas Braun, der sich gleich nach der Alarmierung direkt am Einsatzort ein Bild von der Brandkatastrophe machte und den Kontakt zur geschädigten Familie aufnahm. Auch allen eingesetzten Hilfskräften seien die Geschehnisse sehr nahe gegangen.

„Zugleich gilt es, in solchen Situationen, Mitbürger und Nachbarn unbürokratisch zu unterstützen. Denn ein derartig heftiger Schicksalsschlag kann jeden von uns treffen“, gab der Bürgermeister zu bedenken.

„Mein Dank gilt sowohl der Bürgerstiftung als auch allen Spendern, dass der Gedanke eines bürgerschaftlichen Miteinanders hier in einer konkreten Hilfsmaßnahme sichtbar wird – ebenso zu erfahren, dass im Ernstfall jemand da ist, der hilft. Der Betrag macht mich stolz und zeigt, dass die Bürger der Stadt sowie sogar darüber hinaus solidarisch zusammenstehen“, resümierte Braun, der den Betroffenen körperliche und seelische Genesung wünschte.

Als trotz aller Dramatik und Schäden „Glück im Unglück“ beschrieb Christian Schulz die Ereignisse und Folgen dieses Brandes. „Sie sind haarscharf an einer noch größeren Katastrophe vorgeschrammt, da es nur Minuten später sogar das eine oder andere Todesopfer gegeben hätte“, erinnerte der Feuerwehrkommandant.

„Ich bin vollkommen platt und hätte niemals mit einer derartig solidarischen Unterstützung gerechnet. Danke, danke, danke an alle Spender“, zeigte sich der Familienangehörige bei der Übergabe des symbolischen Spendenschecks sichtlich berührt und trotz aller Geschehnisser erfreut. pdw