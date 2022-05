13 Erstkommunikanten in Königshofen

Königshofen. Unter dem Motto „Bei mir bist du groß“ empfingen 13 Kommunionkinder aus Beckstein, Messelhausen und Königshofen in der dortigen St.-Mauritius-Kirche ihre erste heilige Kommunion. Den feierlichen Einzug in das schön geschmückte Gotteshaus begleiteten die Klänge der Musikkapelle weithin hörbar. Pfarrer Stefan Märkl zelebrierte die Messfeier in festlicher und humorvoller Weise. Die Kinder gestalteten den Gottesdienst nach der gemeinsamen Vorbereitungszeit mit viel Engagement aktiv mit. Großen Anteil an der äußerst kurzweiligen und stimmungsvollen Feier hatte die KJG-Band „Lichtblick“ aus Lauda, die es souverän verstand, nicht nur die Kinder zum Mitmachen zu animieren. Bild: Anna Möhler

