115 Kartons für die Weihnachtstrucker

Lauda-Königshofen. Gerade in der Zeit vor Weihnachten ist es wichtig, auch an die Menschen zu denken, denen es nicht zu gut geht. Die Schüler und -innen der Josef-Schmitt-Realschule Lauda, haben deshalb zum zweiten Mal an der Aktion der „Johanniter-Weihnachtstrucker“ für Menschen in Osteuropa beteiligt. Innerhalb der Schule sammelten sie Waren, verpackten sie in Kartons und stapelten diese im Aufenthaltsraum der Schule. Auch saubere, warme und gut erhaltene Kleidung sowie Schuhe wurden gesammelt. Insgesamt stolze 115 Kartons konnten so gespendet werden.

Ein Vertreter der Warema, welcher seit acht Jahren Teil dieser Aktion ist, holte die fertig verpackten Kartons an der Schule ab. Bis Januar werden alle Pakete, welche die Warema einsammelt, in Marktheidenfeld in einem Zwischenlager gesammelt. Spenden können nicht nur Schulen, sondern auch private Personen sowie Firmen.

Für gewöhnlich dauert die Fahrt in die ausgewählten Länder, wie Rumänien oder auch Ungarn, sieben Tage. Ein ganzer Lkw-Zug kann rund 1300 Pakete transportieren. Vor Ort werden die Pakete dann von den Johannitern unter Unterstützung des örtlichen Pfarrers verteilt. Zielort beispielsweise ist eine illegale Mülldeponie in Cluj. Hier leben rund 3000 Menschen in menschenunwürdigen Holzbaracken.

Lehrer Walz hat mit beeindruckendem Engagement und beeindruckender Lebensfreude die gesamte Schule motiviert, etwas zu spenden und so die Aktion geleitet.

