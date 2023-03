11000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall bei Lauda

Lauda-Königshofen. Eine 46-Jährige erlitt bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen bei Lauda-Königshofen leichte Verletzungen. Die Frau befuhr mit ihrem Audi gegen 5 Uhr die Kreisstraße 2832 von Lauda kommend in Richtung Königshofen. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 29-Jähriger mit seinem Opel nach rechts in Richtung Sachsenflur abbiegen und hielt an der Stoppstelle. Dies übersah die 46-Jährige wohl und fuhr hinten auf den Opel auf. Sie wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand Sachschaden und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 11 000 Euro geschätzt.

