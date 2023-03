11 000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Lauda-Königshofen. Eine 46-Jährige erlitt bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen bei Lauda-Königshofen leichte Verletzungen.

Die Frau befuhr nach Angaben der Polizei mit ihrem Audi gegen 5 Uhr die Kreisstraße 2832 von Lauda kommend in Richtung Königshofen.

Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 29-Jähriger mit seinem Opel nach rechts in Richtung Sachsenflur abbiegen und hielt an der Stoppstelle. Dies übersah die 46-Jährige wohl und fuhr hinten auf den Opel auf. Sie wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand Sachschaden und er musste abgeschleppt werden.