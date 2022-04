100 Jahre Dres. Hehn und Kollegen: Vier Generationen mit einer Leidenschaft

Lauda. Auf eine 100-jährige Geschichte können wohl nur die wenigsten Arztpraxen zurückblicken. Die FN sprachen mit den beiden Inhabern Dr. Arthur Hehn und Dr. Julia Hehn über die Bedeutung dieses Jubiläums, die Historie der Praxis und die aktuelle Entwicklung in der Zahnmedizin.

Der Blick in das Behandlungszimmer von Praxisgründer Otto Hehn aus den 1930er Jahren. © Familie Hehn

Herr Dr. Hehn, wenn Ihre Familie auf ein ganzes Jahrhundert zahnärztlichen Wirkens zurückblickt, was bedeutet das für Sie?

Dr. Arthur Hehn: Ein 100-jähriges Firmenjubiläum ist in unserer schnelllebigen Zeit ein ganz besonderes Ereignis. Für mich ist es vor allem deshalb ein außergewöhnlicher Anlass, weil ich das Vermächtnis meines Großvaters und meines Vaters weiterführen durfte. Vor 37 Jahren habe ich mich hier niedergelassen. Diesen Meilenstein eines 100-jährigen Bestehens habe ich mir bereits seit vielen Jahren als Ziel meiner beruflichen Tätigkeit gesetzt. Natürlich bin ich sehr stolz darauf, dass meine Tochter nun ebenfalls diesen Beruf ergriffen hat und sehr engagiert die Familientradition weiterführt. Das heutige Jubiläum ist das Jubiläum einer Familie, die diesen Beruf immer gelebt und als Berufung verstanden hat.

Können Sie kurz die historische Entwicklung Ihres Familienunternehmens aufzeigen?

Dr. Arthur Hehn: Begonnen hat unsere Geschichte mit meinem Großvater Otto Hehn. Er hat sich nach Abschluss seiner Dentistenausbildung in Lauda eine berufliche Existenz aufgebaut. Die ersten Praxisräume befanden sich in der Spitalstraße. Sieben Jahre später erwarb er das Haus in der Philipp-Adam-Ulrich-Str. 11. Dort wurden im Erdgeschoss zwei Behandlungszimmer, ein zahntechnisches Labor und das Wartezimmer eingerichtet. Dieses Anwesen sollte für die folgenden 86 Jahre der Standort unserer Praxis bleiben. 1953 trat sein Sohn und mein Vater Ottmar Hehn in die Praxis mit ein. 20 Jahre später, im Jahr 1973, folgte der nächste Entwicklungsschritt. Ottmar Hehn errichtete einen Anbau, mit dem er die Räume vergrößerte und eine für die damalige Zeit moderne Praxis mit eigenem Praxislabor einrichtete. Bei meinem Einstieg 1985 wurden die Räume nochmals umgestaltet und ein zusätzliches viertes Behandlungszimmer geschaffen. Die geplante Niederlassung meiner Tochter Dr. Julia Hehn und Überlegungen zur baulichen Veränderung der vorhandenen Immobilie in ein modernes zahnmedizinisches Versorgungszentrum führten 2016 zum Umzug in ein neues, weiträumiges Praxisgebäude im i_Park Tauberfranken. Jetzt ist es für mich eine tägliche Freude, im Austausch mit den jungen Kollegen und Kolleginnen, zusammen mit unseren Mitarbeiterinnen in unseren ansprechenden Räumlichkeiten arbeiten zu dürfen.

Frau Dr. Hehn, welche Gründe haben Sie bewogen, wieder nach Lauda zurückzukommen?

Dr. Julia Hehn: Vor meiner Niederlassung in Lauda war ich sechs Jahre in einer renommierten Praxis mit mehreren Zahnärzten in Nürnberg tätig. Aber ich fühle mich im Taubertal wohl und bin überzeugt, dass ich das dort erlernte Konzept der modernen Praxisführung auch hier umsetzen kann. Weil die zukünftigen Anforderungen an einen Praxisinhaber von einem einzelnen Behandler schwer abzudecken sind, suche ich die Zusammenarbeit mit spezialisierten Kollegen. Deshalb sind neben uns beiden Praxisinhabern derzeit fünf angestellte Zahnärzte und Zahnärztinnen tätig und wir freuen uns, im Austausch mit unseren sehr engagierten Kollegen die bisherige Entwicklung weiter voranzutreiben. Entscheidend war auch, dass wir hier im i_Park die geeignete Immobilie fanden: wir haben aktuell neun Behandlungsräume, separate Bereiche für Instrumentenaufbereitung und Verwaltung sowie Platz für weiteren Ausbau. Alles ist barrierefrei und behindertengerecht konzipiert. Und es war immer mein Wunsch, hochwertige, prothetische Restaurationen im eigenen Haus anfertigen zu können. Deshalb gründeten wir 2019 ein eigenes, zahntechnisches Meisterlabor, in dem aktuell vier Zahntechnikerinnen arbeiten, die auf ästhetische, festsitzende Keramikarbeiten spezialisiert sind.

Welche Veränderungen in den zurückliegenden Jahren waren für Sie entscheidend?

Dr. Arthur Hehn: Die Zahnmedizin befindet sich in einem rasanten Wandel. Über die Jahrzehnte haben sich die Einrichtung, das Instrumentarium, die Materialien und die Behandlungsabläufe vollständig gewandelt. Das Foto scheint einem Museum für Medizingeschichte entnommen, es zeigt das Behandlungszimmer meines Großvaters in den 1930er Jahren. Während er noch allein arbeitete, arbeiten wir heute mit kompetenten Mitarbeiterinnen Hand in Hand. Während er damals situativ einzelne Behandlungen durchführte, werden unsere Patienten von heute vom Kleinkind an bis ins Seniorenalter begleitet. Ziel ist, durch konsequente Aufklärung, Vorbeugung und Prophylaxe der lebenslange Erhalt der Zähne.

Was bedeuten vier Generationen Zahnmedizin in einer Familie?

Dr. Arthur Hehn: Der Besuch beim Zahnarzt ist schon immer eine sehr persönliche Angelegenheit gewesen und ist es auch heute noch. Deshalb besteht eine langjährige Verbundenheit zu vielen Patienten. Die Begegnung mit ihnen ist für mich sehr wertvoll. Sie haben den Generationenwechsel der Zahnarztpraxis Hehn miterlebt, einige saßen bereits bei meinem Großvater auf dem Behandlungsstuhl.

Dr. Julia Hehn: Ja, das stimmt! Den Satz: „Diese Krone hat noch Ihr Großvater eingesetzt!“ höre ich immer wieder. Wir sind sehr dankbar, dass zahlreiche Menschen, viele Familien uns über Jahrzehnte verbunden sind und wir sie weiterhin betreuen dürfen. So sind besondere Patientenbeziehungen gewachsen, die weit über einen normalen Behandler-Patienten-Kontakt hinausgehen.

Wie sehen Sie die weitere Entwicklung in Ihrem Beruf?

Dr. Julia Hehn: Wir stellen uns täglich die Frage, wie wir besser, schonender und auch umweltbewusster arbeiten können. Es bieten sich hier völlig neue, faszinierende Möglichkeiten. Ein Schwerpunkt unserer aktuellen Veränderungen ist die Digitalisierung. Beginnend mit der Einführung eines intraoralen Scanners 2018 nutzen wir diese revolutionierende Technologie: Wir verlassen die Zeit der Gipsmodelle und übersenden stattdessen die gespeicherten Unterlagen. Die klinische Handarbeit wird in vielen Bereichen durch die digitale Technik bereichert und macht ein genaueres und reproduzierbares Ergebnis möglich. Stillstand ist Rückschritt, dies gilt aktuell mehr denn je. Und gerade dies motiviert zur Umsetzung von neuen Konzepten und Technologien.