100 000 Euro Schaden bei Unfällen

Odenwald-Tauber. Gleich dreimal krachte es am Mittwoch auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Ahorn und Tauberbischofsheim. Gegen 8.30 Uhr fuhr der 35 Jahre alte Lenker eines BMW auf der Autobahn in Richtung Würzburg, als er bei Starkregen auf Höhe von Lauda-Königshofen die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der BMW schleuderte zunächst gegen die Mittelleitplanke, einmal quer über alle Fahrspuren gegen die rechte Leitplanke, bevor der Wagen auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam. Der 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstanden Schäden von rund 55 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Etwa eine Stunde später ereilte einen 29-Jährigen an fast derselben Stelle ein ähnliches Schicksal. Der Fahrer eines Porsches kam bei nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte gegen die rechte Leitplanke. bevor das Auto quer über beide Fahrstreifen zum Stehen kam. Für die Räumung der Fahrbahn musste die Autobahn etwa 30 Minuten voll gesperrt werden, bevor es auf dem linken Fahrstreifen wieder an der Unfallstelle vorbeiging. Der Porsche-Fahrer wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug entstanden Schäden in Höhe von rund 30 000 Euro.

Auch in der Gegenrichtung kam es gegen kurz vor 10 Uhr zu einem Aquaplaning-Unfall. Ein 27-Jähriger verlor auf Höhe von Tauberbischofsheim die Kontrolle über seinen Mercedes und kam nach rechts von der Straße ab. Dabei stieß der Wagen frontal gegen die Leitplanke, wodurch die komplette Fahrzeugfront bis zu den Vorderreifen deformiert wurde. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch entstanden Schäden in Höhe von rund 17 000 Euro.