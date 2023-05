Uissigheim. Ein Sachschaden in Höhe von rund 240 000 Euro entstand in der Nacht zum Dienstag in der Pfarrer-Binz-Straße in Uissigheim. Gegen 3.20 Uhr meldeten Anwohner einen Fahrzeugbrand. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei fest, dass zwei neuwertige Traktoren in Flammen standen. Durch das Feuer wurden eine angrenzende Lagerhalle und die darauf angebrachten PV-Anlagen ebenfalls beschädigt. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Der Polizeiposten Külsheim ermittelt.

