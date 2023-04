Zu Beginn nur im Freien geschossen

Külsheim. Der Kleinkaliber-Schützenverein Külsheim feiert dieser Tage 100 Jahre seines Bestehens. Ein Blick in die Geschichte des Vereins lässt ein ganzes Jahrhundert aufleben.

Der Kleinkaliber-Schützenverein Külsheim (KKS) ist im Jahr 1923 gegründet worden von Dr. Borchers und den Herren Ries, Seubert, Grimm, Düll und Würzberger. Nach wenigen Wochen bereits war der Verein auf eine stattliche Anzahl an Mitgliedern gestiegen. Es war ein Gelände am großen Heidberg als Schießgelände auserwählt worden, man hatte beim Gemeinderat Külsheim um eine kostenlose Überlassung ersucht. Der damalige Bürgermeister Spengler und der Gemeinderat genehmigten das Ersuchen.

Es wurde im Freien geschossen und man hatte begonnen, den Anzeigenstand auszuheben. Nach vielen Monaten harter Arbeit und mit reichlich Fleiß wurde das Schützenhaus gebaut, zum Teil ermöglicht durch Baumaterial-Spenden. Neben dieser Aufbauarbeit standen vor allem gesellige Abende und Veranstaltungen an vorderster Stelle. Schützenfeste wurden organisiert, zur Weihnachtszeit Theater aufgeführt.

Das Festgelände wurde mit einer Wildhecke umpflanzt, die schlechten Tannen umgehauen und durch Kastanien, Linden und Akazien aufgeforstet. Jedes Mitglied musste einen Baum betreuen, bis dieser angewachsen war. 1929 wurde ein Brunnen gebohrt, der aber nach einem Jahr versiegte. Man unternahm einen zweiten Versuch, 50 Meter entfernt vom heutigen Eingang zum Gelände gab es Wasser zur Genüge. Nachdem eine Handpumpe eingesetzt wurde, stand Trinkwasser dem Verein und der Allgemeinheit zur Verfügung.

Nach zehnjähriger Aufbauarbeit zeigten sich Schießstand und Gelände der damaligen Zeit entspre-chend in einem guten Zustand. Die Mannschaften des Vereins konnten sich bei Meisterschaften sehr gute Plätze erkämpfen. Mit dem Zweiten Weltkrieg kam das Vereinsleben zum Erliegen. Der Stand wurde auf Anordnung der NSDAP während des Kriegs von der SA sowie von der Hitlerjugend benutzt.

Nach dem Ende des Kriegs wurde das damalige Schützenhaus abgerissen. Das Vereinsleben ruhte bis zum Jahre 1951, als der zweite Aufbau begann. Das Schützenhaus stand in wenigen Wochen im Rohbau fertig, die Vereinsmitglieder konnten wieder mit dem Schießen beginnen.

Aus dieser Zeit sind als maßgebend beteiligte Personen Erhard Heußlein, Wilhelm Füger und Josef Wölfelschneider zu nennen. Geld indes war innerhalb des Vereins nicht vorhanden, denn eine Entschädigung für das alte Haus hatte es nicht gegeben. Man veranstaltete Schützenfeste mit Preisschießen, die immer ein Erfolg waren. 1956 hatte der Verein vier automatische Ständer eingebaut, zudem war er gezwungen, eine Licht- und Kraftleitung zur erstellen.

Viel harte Arbeit

Der Kleinkaliber-Schützenverein Külsheim leistete im Lauf der Jahre viel harte Arbeit, feierte zum anderen schöne Abende mit seinen Mitgliedern, führte Vergleichsschießen mit anderen Vereinen durch. Mit einem Kostenaufwand von 60000 Mark konnte eine Trainingshalle von gebaut werden. 20 Prozent finanzielle Unterstützung gab es von der Lotto-Toto-Gesellschaft, alles andere ging auf Eigenleistung.

Eine sanitäre Anlage konnte angebaut, eine elektrische Pumpe für die Wasserversorgung eingerichtet werden. Schließlich kümmerte sich der Verein auch um eine Stromverkabelung, nachdem die Masten der Freileitung zum Teil abgefault waren. Mit viel Mut und Eigenleistung löste der Kleinkaliber-Schützenverein Külsheim auch dieses Problem. Somit waren insgesamt gute Voraussetzungen dafür geschaffen, Trainingsmöglichkeiten anbieten zu können, welche sich mittelbar in sportlichen Erfolgen auswirkten.

Ein Meilenstein der jüngeren Vergangenheit ist der Beitritt der Sportschützenvereinigung Homburg (SSV) in den Kleinkaliberschützenverein Külsheim, beschlossen in zwei außerordentlichen Hauptversammlungen beider Vereine und vollendet in einem Verschmelzungsvertrag. 2009 schlossen die beiden selbstständigen Vereine einen Kooperationsvertrag. In diesem Vertrag wurden den Mitgliedern der SSV die gleichen Rechte und Pflichten wie den Mitgliedern der KKS eingeräumt. Beide Hauptversammlungen stimmten dem Verschmelzungsvertrag ohne Gegenstimmen zu.

Die Rahmenbedingungen in allen relevanten Bereichen lassen für den Kleinkaliberschützenverein Külsheim beim Start in das zweite Jahrhundert seines Bestehens eine gute Zukunft erhoffen.