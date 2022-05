Zeitplan und Kosten bei Külsheimer Kindergarten-Umbau liegen im Plan

Bürgermeister Thomas Schreglmann gratulierte unter Applaus des Gremiums in der Situng des Külsheimer Gemeinderats Stadtrat Stefan Grimm zu dessen Wahl zum Bürgermeister in Hardheim.

Schreglmann berichtete, dass die Zaunanlage am „Spielplatz Riedflürle“, für 11 000 Euro erneuert wurde. Der neue Zaun am Spielplatz in der Hans-Weisbach-Straße kostete 5800 Euro. Erneuert wurde auch die Treppe am Mühlweg, wo es momentan ein provisorisches Geländer gibt.

Erstmals dabei ist in diesem Jahr die Stadt Külsheim bei der Aktion „Stadtradeln“. Ab Donnerstag, 23. Juni, gehe es dabei 21 Tage lang um nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist, so der Rathaus-Chef. Wer mitradeln will, kann sich unter unter www.stadtradeln.de/kuelsheim.

Wie der Bürgermeister mitteilte, sollen die Module für das neue Feuerwehrhaus Hundheim/Steinbach am 13. und 14. Juni angeliefert werden

Stefan Adelmann verwies darauf, dass manche landwirtschaftlichen Wege stark verschmutzt seien und Hundekot auch außerhalb bebauter Gebiete zu beseitigen sei.

Otto Bundschuh sprach die Zufahrt zum Feuerwehrhaus in Steinfurt von der Landesstraße her an. Der Bürgermeister meinte, der Bereich müsse wegen eines anderen Vorhabens eh befestigt werden. Irene Trabold vom Bauamt ergänzte, der entsprechende Bebauungsplan werde in einer der nächsten Sitzungen beraten.

Stefan Thum wollte wissen, ob bei der touristischen Erschließung des Taubertals für Radfahrer auch Külsheim etwas abbekomme. Schreglmann bedeutete, die Brunnenstadt liege nicht auf den Achsen. Der Radweg Steinbach – Steinfurt soll ausgeschildert werden. Es s gebe weitere schöne Wege, die je-doch noch nicht ausgeschildert seien. hpw