Zauberer Bennini zu Gast

Külsheim. 46 begeisterte Kinder hatten sich am Dienstag in der Festhalle Külsheim eingefunden, um sich im Rahmen des Kinderferienprogramms das kurzweilige, spannende und humorvolle Programm des Zauberers Bennini anzuschauen. Er entführte die Kinder in die Welt der Magie, mit leuchtenden Augen und offenstehenden Mündern beobachteten sie die unerklärlichen Zauberstücke und hatten jede Menge Spaß dabei. Zauberer Bennini verstand es, die Kinder auf die Reise in die Welt der Magie mitzunehmen. Am Ende der Zaubershow belohnte er die Kinder noch mit Süßigkeiten. Die Luftballon-Modellierung hat jedem Kind nochmals ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, und die Kinder machten sich mit ihren Ballonfiguren begeistert auf den Heimweg.

