Wohl der Stadt ist für Külsheims Bürgermeister eine Herzensangelegenheit

Külsheim. Acht Kandidaten bewarben sich 2011 um das Amt des Külsheimer Bürgermeisters als Nachfolger von Günther Kuhn. Einer von ihnen war Thomas Schreglmann. Er verfehlte im ersten Wahlgang ganz knapp die absolute Mehrheit der Stimmen. Diese konnte er beim zweiten Wahlgang für sich verbuchen. 2019 bestätigten die Wähler ihn als Bürgermeister im ersten Wahlgang für seine zweite Amtszeit bis 2027. Als Verwaltungsprofi habe er gewusst, wie man eine Stadt und deren Ortsteile gestalten und weiterentwickeln könne. Daher sei seine Bewerbung eine Herzensangelegenheit gewesen, Külsheim an vorderster Stelle weiter voranzubringen, betont der Rathaus-Chef.

Zur Person: Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann Thomas Schreglmann wurde 1972 geboren. Als Soldatenkind ist er mehrfach umgezogen. Seit 33 Jahren wohnt er im Stadtgebiet von Külsheim. Er ist verheiratet mit seiner Frau Manuela, geborene Saller. Das Ehepaar hat eine erwachsene Tochter. Nach dem Abitur am Matthias-Grünewald-Gymnasium in Tauberbischofsheim absolvierte Schreglmann ein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt an der Fachhochschule in Ludwigsburg mit praktischen Teilen bei der Stadt Külsheim und dem Landratsamt des Main-Tauber-Kreises. Seinen Wehrdienst leistete er bei der Luftwaffe ab. Schreglmann war 1998 beim Stadtbauamt in Bad Windsheim und danach bei der Stadt Tauberbischofsheim tätig. Dort wirkte er als Leiter des Steueramts, in der Stadtkämmerei, als Leiter des Liegenschaftsamtes, Wirtschaftsförderer der Kreisstadt Tauberbischofsheim und Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft Tauberbischofsheim. hpw

Wirtschaftsstandort ausgebaut

Im Gespräch mit den Fränkischen steht ein Rückblick auf einige Punkte und Vorhaben im Mittelpunkt, mit denen er bei seiner Kandidatur 2011 um die Gunst der Bürger geworben hatte. Eines seiner Ziele lautete: „Der Ausbau des Wirtschaftsstandorts muss hohe Priorität haben“. Das sei „gut gelungen“, verweist Schreglmann beispielsweise auf die Nachnutzung der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne und Beispiele in den Ortsteilen. Bei den Nahwärmenetzen werde die Nutzungsgebühr an die Betreiber überwiesen und nicht mehr an den Persischen Golf. Beim Windpark verdiene das Stadtwerk Geld.

Die von ihm 2011 genannten Schwerpunkte „Bildung, Betreuung und Familienfreundlichkeit“ würden immer entscheidender, erklärt er weiter. Es sei massiv in den Ausbau des „Haus des Lernens“ investiert, ein Anbau an die Pater-Alois-Grimm-Schule geschaffen, die Mensa aufgestockt, die Sporthalle saniert worden. In den Kindergärten habe man unter anderem weitere Krippengruppen geschaffen und Betreuungszeiten ausgedehnt.

Beim Stichwort „im Einvernehmen mit den kommunalen Finanzen“ erklärt der Bürgermeister, hier sei der Stadt die jahrelang gute Konjunktur entgegengekommen. Trotz großer Investitionen seien die Schulden der Kommune den vergangenen zehn Jahren nahezu halbiert worden. Eine „Herzensangelegenheit“ sei ihm der Punkt „Einvernehmen mit dem Gemeinderat und der Bürgerschaft“. Corona-bedingt fehle ihm momentan der direkte Kontakt mit der Bevölkerung.

Alle Kindergärten aktuell sicher

Auf die Fahnen geschrieben hatte sich Schreglmann vor zehn Jahren auch den Erhalt öffentlicher Einrichtungen. Als Beispiele hierzu nennt er spontan das Hallenbad und die Grundschule Uissigheim. Was die „Stabilisierung der Bevölkerungszahl“ angeht, verweist er darauf, dass diese in den vergangenen drei Jahren nicht mehr gesunken sei. Zum „Erhalt der Kindergärten“ meinte er vor einem Jahrzehnt, mittelfristig sei der Erhalt von Kindergärten in allen Ortsteilen möglich, wenn man Familien von außerhalb zum Zuzug bewegen könne. In den vergangenen drei, vier Jahren haben sich die Geburtenzahlen erfreulich entwickelt, das Betreuungsangebot sei gut, die Kindergärten in allen Ortsteilen momentan sicher.

Die „Finanzlage“ bezeichnete Schreglmann 2011 als „nicht rosig“, sah eine Möglichkeit zur Verbesserung durch die Ansiedlung neuer Betriebe. Mittlerweile komme ein Drittel der Gewerbesteuer aus dem Gewerbepark II, freut er sich. Was das Thema „Wasserversorgung“ angehe, sei es die der Ära Kuhn getroffene Entscheidung, auf diesem Gebiet autark zu bleiben, richtig gewesen. Es seien rund zehn Millionen Euro investiert worden, etwa für den Hochbehälter am Kattenberg, das Wasserwerk Pfaffenbrunnen oder 25 Kilometer Wasserleitungen in fast alle Ortsteile, wobei zugleich Leerrohre für Glasfaser verlegt worden seien. Auf die vor einem Jahrzehnt von ihm befürworteten erneuerbaren Energien angesprochen, verweist der Rathaus-Chef auf den hervorragend laufenden Windpark. Die Stadt habe eigene Photovoltaikanlagen gebaut.

Was die Zusammenarbeit im Gemeinderat angeht, spricht Schreglmann von einem gelungenen „partnerschaftlichen, sachorientierten und harmonischen Miteinander zum Wohle unserer schönen Stadt“. Die Teamarbeit im Rathaus sei sehr wichtig, „alle ziehen an einem Strang“.

Umgesetzt sieht er die „Konsolidierung des Haushalts und das Erwirtschaften einer ordentlichen Zuführungsrate“. Bei der „Konversion der Kaserne“ sei man auf der Zielgeraden. Was die „zahlreichen Infrastruktur- und Sanierungsprojekte“ angehe, so seien viel Zeit und Geld investiert worden bei der Stadtsanierung und der Sanierung der Ortskerne. Man habe ein neues Pflege- und Seniorenheim ebenso geschaffen wie seniorengerechten Wohnraum in der Stadt. Der Satz „nicht alles Wünschenswerte sei auch finanziell machbar“, so der Bürgermeister, gelte immer noch und insbesondere auch für die kommenden Jahre.

Thomas Schreglmann verhehlt nicht, dass drei Punkte seines damaligen Wahlprogramms noch nicht erledigt seien: die Einrichtung einer Bürgerstiftung, die Sanierung der Kasernensporthalle und die Sanierung der Stahlberghalle. Schmunzelnd fügt er hinzu, er habe vor zehn Jahren bei seinen Hobbys auch „Kochen“ genannt. Seine Tochter habe ihn deshalb immer wieder ermuntert, auf diesem Gebiet besonders aktiv zu sein.

Bürgermeister Thomas Schreglmann sieht die Kernstadt und die Ortsteile für die nächsten Jahre gut aufgestellt. Es gebe in der nahen und ferneren Zukunft Projekte in allen Bereichen. Einige davon seien Pflichtaufgaben, bei anderen Dingen wäre es schön, wen man sie hätte. Ihm persönlich sei wichtig, dass er und sein Umfeld gesund bleiben.