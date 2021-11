Wichtiges ehrenamtliches Engagement

Wie Bürgermeister Thomas Schreglmann in der Sitzung des Gemeinderats zur Abrechnung des Sanierungsgebiets „Stadtkern IV“ in Külsheim mit dem Regierungspräsidium Stuttgart erklärte, ist dieses 2020 ausgelaufen. Im Oktober traf der Abrechnungsbescheid ein. Es gab gut zwei Millionen Euro als Zuschuss. Die Kommune zahlte eine Million Euro. Schreglmann nannte elf Gebäudeabbrüche und 22 Modernisierungsmaßnahmen. Auch stadteigene Grundstücke seien freigelegt worden und innerörtlich Bauflächen entstanden. Rund 30 Wohneinheiten seien in der Altstadt geschaffen und das Wohnumfeld aufgewertet worden.

Der Bürgermeister ging auf die Fertigstellung der Baugebiete in Külsheim, Steinbach, Hundheim und Uissigheim sowie den Abriss „Froschgasse 6“ in Uissigheim ein. Restarbeiten seien noch zu erledigen, das erste Wohnhaus stehe, die Vermarktung auch.

Es wurden für den Sportplatz in der Kaserne zwei Kugelstoßringe bestellt, die Webcam am Windrad repariert und neue Stühle für die Leichenhalle in Külsheim angeschafft.

Schreglmann gab aus der nichtöffentlichen Sitzung des Gremiums bekannt, dass dieses die Ausschreibung einer separaten EDV-Stelle im Rathaus beschlossen hat. Was in den vergangenen Jahren von Mitarbeitern miterledigt worden sei, könne „nebenbei“ nicht mehr geschultert werden. Bewerbungsschluss ist am 21. November.

Alfred Bauch regte an, über die Einrichtung eines Friedwalds nachzudenken. Den verantwortlichen Uissigheimern sprach er „ein dickes Lob“ aus für die Idee des Aussichtsturms auf dem Stahlberg.

Jürgen Goldschmitt verwies auf „das leidige Thema“ Urnengräber in Eiersheim und Steinbach, Es sei „nix passiert“. Auf seine Frage zum Sachstand derer Feuerwehreinsatzzentrale Hundheim/Steinbach erklärte Heiko Wolpert von der Stadtverwaltung, die Ausschreibungen für den Bau und die Außenanlagen seien durch. Die Vergabe soll noch in diesem Jahr, die Umsetzung im ersten Halbjahr 2022 erfolgen. Von einem Bürger wurde die Frage nach einer „Rettungskette Forst“ gestellt. hpw