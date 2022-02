Wichtige Bauprojekte weiter vorangebracht

Bürgermeister Thomas Schreglmann informierte in der Sitzung des Gemeinderats über coronabedingte Schließungen von Kindergärten: Der in Eiersheim ist bis zum 11. Februar zu, der in Uissigheim war am Montag geschlossen. Die größte Herausforderung sei, dass es kein Vertretungspersonal mehr gebe, so der Rathaus-Chef.

Schreglmann verwies auf ein neues Angebot für Eltern von Kindergartenkindern. Eine Heilpädagogin könne Hilfe durch Beratungsgespräche in Erziehungsfragen leisten. Die Stadt stelle hierfür 10 000 Euro zur Verfügung.

Der Sendemast am Hundheimer Berg in Richtung Riedern wird vom Betreiber Vodafone auf LTE umgerüstet.

Der Bürgermeister informierte über eine Betriebsprüfung der Rentenversicherung der Jahre 2018 bis 2021, eine Lohnsteuerprüfung durch das Finanzamt, eine Prüfung der Sozialversicherungsbeiträge sowie der Abgaben an die Künstlersozialkasse. Die im Januar erfolgten Prüfungen seien ohne Feststellungen beendet worden.

Schreglmann ging auf die Statistik des St.-Elisabeth-Vereins für das Jahr 2021 ein. An 100 Sprechtagen mit je sechs Stunden wurden 280 Besucher beraten. In der Nachbarschaftshilfe leisteten 30 Mitarbeiter in 57 Haushalten 3111 Stunden. Für zehn Haushalte wurde der Einkaufsdienst ehrenamtlich übernommen. Die Betreuungsgruppe für Senioren hat für je zehn Gäste 147 Stunden zur Unterstützung im Alltag angeboten. Mittels der Fahrdienste wurden 231 Personen mit drei Fahrzeugen insgesamt 19 084 Kilometer in Krankenhäuser, zu Arztbesuchen und zum Einkaufen gebracht. Der Bürgerbus war 11 352 Kilometer unterwegs. Es gab 444 Fahrten zu den Kindergärten und 153 Fahrten zu Ärzten. Die Verantwortlichen des St.-Elisabeth-Vereins unterstrichen schriftlich, die aufgeführten Angebote seien nur machbar gewesen durch die Unterstützung der Stadtverwaltung. Der Bürgermeister sprach dem Verein Dank aus für die tolle ehrenamtliche Leistung.

Schreglmann gab einen Überblick zur möglichen Breitbanderschließung durch die Breitbandversorgung Deutschland GmbH (BBV). Momentan lägen für den Main-Tauber-Kreis rund 11 000 Anträge vor. Es gebe die klare Botschaft, dass der innerörtliche Glasfaserausbau definitiv realisiert werde. Nachdem es Unklarheiten gegeben habe, erklärte der Bürgermeister, dass während der aktiven Vermarktungsphase bei der Buchung eines „toni“-Tarifs die Infrastruktur gratis geschaffen werde. Daraus erschließe sich, dass bei einer Kündigung keine Beträge zurückgefordert werden könnten.

Stefan Sack lenkte bei den Anfragen die Aufmerksamkeit auf verschiedene Beschwerden hinsichtlich der Zuwegung zum Steinbruch bei Eiersheim. Das Transportieren von Erde habe dazu geführt, dass der Weg nicht mehr befahrbar sei.

Alfred Bauch berichtete über die anregung, im Bereich zwischen der Pater-Alois-Grimm-Schule und dem Platz für Urlauber eine Trennwand zu installieren, welche die Kinder vor Hunden und möglichem Filmen schützen soll. Ein Schutzkonzept sollte realisiert werden. Man wäre auch mit einem Bauzaun zufrieden. Schreglmann sagte zu, dies in der Bauamtsrunde zu besprechen. Reimund Imhof verwies auf den Lindenbaum an der Parkscheune in Külsheim, wo erheblich Äste herunter gefallen seien.

Ein Bürger lobte die Stadt dafür, der Schlossgraben sei „schön sauber gemacht“ worden sei.

Eine Bausache war vor Sitzungsbeginn von der Tagesordnung genommen worden. hpw