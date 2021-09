Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Steinbacher Dorfleben - Öffentlichkeit erhält an verschiedenen Tafeln Einblicke in das Leben der örtlichen Bevölkerung in den vergangenen rund 300 Jahren Wenn Häuser Geschichte erzählen

Die Geschehnisse innerhalb einer Ortschaft lassen sich auf unterschiedliche Art festhalten. In Steinbach erzählen verschiedene Häuser die Geschichte des Dorflebens.