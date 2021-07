Weiterhin Verzicht auf halbe Wasser-Konzessionsabgabe

Külsheim. Baumaßnahmen nahmen einen breiten Raum in der öffentlichen Sitzung des Külsheimer Gemeinderats am Montagabend in der Festhalle ein.

Irene Trabold vom Bauamt erläuterte den geplanten Abbruch eines Wohnhauses und dem Teilabbruch des angebauten Wirtschaftsgebäudes in der Froschgasse in Uissigheim. Der Abriss werde über das „Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum“ mit 9880 Euro gefördert. Die Firma Pfeuffer (Zimmern) sei günstigster Bieter (brutto rund 41233 Euro). Das Abbruchvolumen betrage 839 Kubikmeter. Nach Abzug des Zuschusses betrage der Eigenanteil der Stadt 31 353 Euro.

Das Areal soll nach dem Abbruch im Oktober verkauft werden. Die Verhandlungen seien abgeschlossen, die die Ausgaben der Stadt durch den Verkauf gedeckt. Uissigheims Ortsvorsteher Klaus Kuß unterstrich, das Projekt sei für die Dorfentwicklung eine gute Sache. Die Räte stimmten einhellig zu.

Trabold stellte den Planentwurf zum Bebauungsplan „Ziegelhütte“ in Külsheim für ein allgemeines Wohngebiet vor. Es gebe drei Teilbereiche: Areal des Schwesternverbands und Anwesen Am E-Werk 10 (zulässige Wohnbebauung mit zwei Vollgeschossen zuzüglich Dachgeschossausbau) und die Fläche hinter dem Anwesen Am E-Werk 12 (eingeschossige Wohnbebauung mit Dachgeschossausbau). Das Areal Am E-Werk 12 werde als Bestand in den Entwurf aufgenommen. Geplant seien zwei Mehrfamilienhäuser mit 23 Wohneinheiten, dazu 27 Stellplätzen. Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung beschreibe konkrete Maßnahmen. Die Planungskosten für den Bebauungsplan übernehme komplett der Privatinvestor. Das Gremium befürwortete den Entwurf einstimmig.

Über den Verzicht auf die halbe Konzessionsabgabe Wasser vom Stadtwerk an die Stadt Külsheim informierte Kämmerin Elke Geiger-Schmitt. 2017 hat der Gemeinderat zugestimmt, bis Ende 2021 auf die Hälfte dieser Abgabe zu verzichten. Dies reduziere den Wasserpreis um 15,9 Cent je Kubikmeter bei einer Gesamtabgabe von 235 000 Kubikmetern. Die Erhöhung der Gebühren um diesen Betrag wäre unvermeidbar, wenn die volle Konzessionsabgabe bezahlt würde. Der Aufsichtsrat der Stadtwerk Külsheim GmbH begrüße die Beibehaltung der Regelung für weitere fünf Jahre, sagte die Kämmerin. Die Abgabe in Höhe von fünf Prozent der Umsatzerlöse liege 2020 bei 37 400 Euro, bei voller Abrechnung wären es 74 800 Euro. Die Räte stimmten zu, für die nächsten fünf Jahre auf die halbe Konzessionsabgabe zu verzichten.

Zum Bestattungsvertrag und Vertrag über die Einzelkühlung in den Leichenhallen im Stadtgebiet erklärte Geiger-Schmitt, das die Kommune mit dem Bestattungsinstitut Pietät Busch (Wertheim) zwei Verträge geschlossen habe (in den Jahren 2000 und 2007). Beide Verträge liefen bis zum 31. Juli 2022 und verlängerten sich automatisch um fünf Jahre, sofern nicht ein Jahr zuvor die Kündigung erfolge. Das Ausheben und Befüllen der Gräber erledige immer das Institut Busch. Weitere Leistungen, die bei einer Beerdigung anfallen, können von den Angehörigen an das Unternehmen ihrer Wahl vergeben werden.

Vom Gemeinderat sei angeregt worden, für Külsheim zu prüfen, ob Lizenzen an verschiedene Bestattungsinstitute vergeben werden sollten. Dann hätten die Angehörigen bei einer Bestattung nur einen Ansprechpartner für alle Leistungen. Eine Lizenzvergabe habe auch Nachteile, so die Rednerin. So gebe es nicht mehr einen Festpreis für das Öffnen und Schließen der Grabstätte wie in der Satzung festgeschrieben.

Das Unternehmen Busch wolle bei einer Kündigung des Bestattungsvertrags den Vertrag über die Einzelkühlungen in den Leichenhallen kündigen. Darauf würden die Kühlungen in allen Leichenhallen ausgebaut. Gekühlt würde dann in den Räumen des Bestatters.

Der Rathaus-Chef r sprach von einem heiklen Thema. Pietät Busch habe seit 20 Jahren das Monopol beim Aushub, sei zuverlässig und erfahren. Jürgen Goldschmitt verwies darauf, dass es bei den Bestattungsinstituten große Differenzen auch bei der Ausführung gebe und damit Gründe für Lizenzverträge. Auf Michael Adelmanns Frage, ob Pietät Busch bei den Kühlgeräten nachliefere, sagte die Kämmerin, ein solcher Vertrag bestehe. Adelmann meinte, Einzelkühlungen würden künftig nicht mehr so häufig benötigt.

Stefan Sack brachte die erneute Ausschreibung ins Gespräch. Matthias Berberich sah Vorteile beim bestehenden System. Stefan Grimm sagte, man wisse nicht, ob marktkonform gehandelt werde oder sich jemand eine goldene Nase verdiene.

Das Gremium entschied bei zwei Nein-Stimmen und vier Enthaltungen, die Verträge mit dem Bestattungsinstitut Busch nicht zu kündigen. hpw