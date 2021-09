Weitere Hinweistafeln in Steinbach angebracht

Steinbach. Nachdem bereits 2020 an verschiedenen ortgeschichtsträchtigen Häusern in Steinbach Schilder angebracht worden waren, die Margret Höfert in jahrelanger Arbeit erstellt hatte, wurden nun im Laufe des Frühjahres noch weitere Gebäude mit der ihnen eigenen Familien- und Ortsgeschichte versehen. Zu guter Letzt wurde vor kurzem ein Wegweiser im öffentlichen Schaukasten an der Bushaltestelle in Steinbach angebracht.

Somit können alle, die sich für die Geschichte der „kleinen Leute“ interessieren, nun anhand des Wegweisers die 14 Gebäude in Steinbach finden und nachlesen was dort in den vergangenen Jahrhunderten geschah.

In Steinbach sind noch weitere Hinweistafeln und Schilder an die Häuser angebracht worden. © Höfert