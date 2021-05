Weitere Access-Points im gesamten Stadtgebiet vorgesehen

Külsheim. Bei der Sitzung des Gemeinderates Külsheim am Montag in der Festhalle der Brunnenstadt ging es um den innerörtlichen Glasfaser-Netzausbau und um weitere öffentliche W-Lan-Access-Points im Stadtgebiet, was vom Gremium be-fürwortend behandelt wurde.

Bürgermeister Thomas Schreglmann benannte als Ziel, jedes Haus an das Glasfasernetz anzu-binden. Man habe hier keine Zeit, auf das ehemals staatliche Unternehmen zu warten. Der Main-Tauber-Kreis wolle „Glasfaser in jedes Haus“. Schreglmann begrüßte zu dem Thema mit Arno Maruszczyk den „Leiter kommunale Betreuung“ des Unternehmens.

Maruszczyk unterstrich, „BBV Deutschland“ habe einen eigenen Großinvestor, setze in den nächsten drei bis vier Jahren in Baden-Württemberg 600 bis 800 Millionen Euro ein, arbeite kooperierend mit dem Landkreis und mit Zweckverbänden, überbaue keine vorhandene Infrastruktur, sondern alte Infrastruktur, und baue konventionell im traditionellen Tiefbau aus. Preise würden von der Bundesnetzagentur reguliert, Ziel sei ein „100-Prozent-Ausbau“.

Der Mann von BBV Deutschland sprach an, man benötige in der Vorvermarktungsphase im ersten Schritt 20 Prozent der Wohnungen im gesamten Landkreis. Das Projekt sei ein Gemeinschaftsprojekt, was die Gemeinden angehe. Man setze auf eine starke lokale und regionale Orientierung, Investitionen blieben möglichst vor Ort.

„Wir wissen, was auf uns zukommt“, sagte Maruszczyk, alles sei kalkuliert, man habe eine grobe Bau-aufteilung. Das Netz der BBV Deutschland werde komplett eigenwirtschaftlich gebaut, es gebe 100 Prozent reine Glasfaser bis in die Gebäude, keine langjährige Bindung an einen Anbieter, im Landkreis seien drei „toni“-Shops geplant. BBV Deutschland baue die Cluster in drei Jahren mit einem reinen Glasfasernetz aus, man sei in vier Jahren fertig, der Zugang zu diesem Netz sei für alle anderen Anbieter offen.

Der Fachmann erläuterte, die Verlegung erfolge in Abstimmung mit der Bauverwaltung im Bodenverdrängungsverfahren oder in offener Bauweise, die Verlegetiefen seien beim Gehweg 60 Zentimeter, bei einer Straße 80 Zentimeter, bei einer Kreis- oder Landstraße 120 Zentimeter. Im nächsten Jahr solle der Bau des geplanten Netzes im Main-Tauber-Kreis beginnen, wohl im Sommer, die geplante Bauzeit liege bei drei bis vier Jahren. Die Projektkosten kämen auf zirka 135 Millionen Euro.

Maruszczyk stellte die gewählte Strategie vor, vorab Vorstellung und Genehmigung der Maßnahmen im Landkreis sowie Zustimmung durch Gemeinderatsitzungen. „toni“-Shops würden eröffnet, es gebe den Einsatz von Infomobilen, dazu Infoveranstaltungen im gesamten Main-Tauber-Kreis, eine Beratungs-Hotline, Informationen über Amtsblätter, auf Wunsch persönliche Hausbesuche.

Der Bürgermeister sprach von „viel Input in relativ kurzer Zeit“, Eric Bohnet von einer sehr guten Sache, Jürgen Goldschmitt von „wunderbar, wenn alles so kommt“. Goldschmitt ließ sich bestätigen, dass niemand vergessen werde. Schreglmann ergänzte, die gemeinsame Vereinbarung von Städten, Gemeinden und Landkreis mit BBW Deutschland sei für Juli 2021 geplant.

Das Gremium beriet bezüglich der Digitalisierungsoffensive der Stadt Külsheim über die Auftrags-vergabe zur Schaffung von weiteren öffentlichen W-Lan-Accesspoints im Stadtgebiet. Der Bürgermeister informierte vorab, die Stadt habe sich bei der EU beworben und einen Gutschein für die Einrichtung von öffentlichen und kostenlosen W-Lan-Access-Points über 15 000 Euro erhalten. Es sei intensiv darüber nachgedacht worden, ob der Gutschein genutzt werden oder man diesen wegen der Folgekosten verfallen lassen solle.

Verwaltungsmitarbeiter Moritz Weimann erläuterte, förderfähig seien die Installation und die Kosten der Hard- und Software für eine festgelegte Zahl an Access-Points für eine Dauer von mindestens 36 Monaten. Nachdem die Nachfrage der Bürger nach WLAN-Versorgung in der Stadt und in den Ortsteilen immer größer werde, habe man sich entschieden, den gewonnenen Gutschein, welcher Anfang 2022 aufgebraucht sein müsse, nicht verfallen zu lassen, sondern das Projekt umzusetzen.

Geplant sind die Access-Points in und an städtischen Gebäuden, so Weimann, an denen bereits eine Telefonleitung gelegt sei. Er nannte Rathaus Külsheim, Wohnmobilstellplatz Külsheim, das Alte Rat-haus Külsheim, die Stadtbücherei Külsheim, den neuen Kindergarten in der „Bürgermeister-Kuhn-Straße 9“, die Gemeindezentren in Eiersheim, Hundheim, Steinbach und Steinfurt sowie die Stahlberghalle Uissigheim.

Im Rahmen der Planungen seien Gespräche mit Firmen geführt worden, die Firma „TheCloud Network Germany“ (München) habe überzeugt und liefere das beste Gesamtpaket. Die Firma bestelle sämtliche Hardware, übernehme die kompletten Vorarbeiten zur Installation. Anschließend fielen über die Mindestdauer des Projektes von 36 Monaten monatliche Kosten von 150 Euro für die technische Betreuung der Access-Points an. Zusätzlich müsse die Stadt Külsheim die Kosten für die Telefonan-schlüsse der Gebäude tragen. Nach Ablauf der 36 Monate würde die komplette Hardware im Besitz der Stadt Külsheim verbleiben, mit der Firma „TheCloud Network Germany“ könnten Gespräche über eine Fortführung geführt werden.

Auf Nachfragen aus dem Gemeinderat war zu hören, dass die Access-Points nach bisheriger Pla-nung in den Gebäuden drin zu finden seien, dass Änderungen wie zugunsten eines Access-Points im Ort Uissigheim gemacht werden können, der Pflegeaufwand für die Wartung hinterher als überschaubar betrachtet werde und es noch nicht vertraglich zugesichert, dass es in der Festhalle besser werde. Schreglmann benannte die Investitionssumme mit 27 600 Euro. Das Gremium beschloss die Auftrags-vergabe an die Firma „TheCloud Network Germany“ wie zuvor besprochen und einstimmig. hpw