Wegen der Corona-Pandemie konnten nur wenige Veranstaltungen stattfinden

Külsheim. Bei der Mitgliederversammlung der ehemaligen Angehörigen des Standortes Külsheim standen die Neuwahlen des gesamten Vorstandes im Vordergrund sowie ein Rückblick und Ausblick.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Oberstabsfeldwebel (OStFw) a. D. Armin Rother gedachte man den verstorbenen Vereinsmitgliedern der letzten drei Jahre.

In einer Spendensammlung für die Ukraine konnten 176 Euro gesammelt werden. Nach Grußworten durch den Bürgermeister der Stadt Külsheim ließ der Vorsitzende Armin Rother die vergangenen drei Jahre noch einmal Revue passieren. Trotz allem konnten einige Veranstaltungen wie die Öffnung der Traditionsräume mit Bunkerbesichtigung, die Übergabe von zwei Wasserspendern an die Pater-Alois-Grimm-Schule, die Übergabe von zwei Sitzbänken an das neue Pflegeheim „Haus St. Anna“ sowie die Winterwanderung im Februar 2020 noch durchgeführt werden. Die Herbstwanderungen im Oktober 2020 und 2021 konnten ebenfalls realisiert und durchgeführt werden.

Ein Treffen der ehemaligen Kommandeure Panzerbataillon 363 beim neuen Panzerbataillon 363 in Hardheim mit Kurzbesuch beim Traditionsverband und Besuch der ehemaligen Panzerpionier Kompanie und der Besuch der Offiziere vom Stab Panzerbataillon 363 rundeten die Tätigkeiten ab.

Beim Ausblick wies Rother bsonders auf den Besuch ehemaliger Kommandeure des PzBtl 363 hin, der unter dem Zeichen eines kleinen Ehemaligentreffen stehen wird.

Es folgten die Berichte des Schriftführers OStFw a. D. Reinhold Wolpert und des Kassierers StFw Oliver Gatzmaga, der durch den Vorsitzenden vorgetragen wurde. Eine korrekte Kassenführung wurde von den beiden Kassenprüfern Stabsfeldwebel a. D. Rainer Schwab und Frau Monika Krombach bestätigt.

Bei der Neuwahl des Vorstandes, die durch ROAR a. D. Bernd Hemberle souverän geleitet wurde, wurden gewählt: OStFw a.D. Armin Rother als Vorsitzender, Oberfeldwebel der Reserve Gerald Bayer als Stellvertreter, OStFw a. D. Reinhold Wolpert als Schriftführer und OStFw a. D. Herbert Müller als neuer Kassenwart. Folgende Beisitzer wurden in ihren Ämtern bestätigt: Stabsfeldwebel a. D. Hans Ziegel, Stabsfeldwebel a. D. Heinrich Väth, Stabsfeldwebel a.D. Paul Gaab, Oberstabsfeldwebel a.D. Wilfried Gans, Stabsfeldwebel a. D. Uwe Hamann, Oberfeldwebel der Reserve Wolfgang Leinberger und Hauptfeldwebel d. R. Nikolaus Holzinger. Neu gewählt als Beisitzer wurden Stabsfeldwebel Oliver Gatzmaga und OStFw a. D. Michael Konrad.