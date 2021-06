Weg für Bau von Wohnanlagen geebnet

In der Sitzung des Külsheimer Gemeinderats informierte Bürgermeister Thomas Schreglmann dass der neue Zaun für den Spielplatz am Schlossplatz wie geplant knapp 10 000 Euro gekostet hat. Bei der Abnahme der Kindergartenräume in der Bürgermeister-Kuhn-Straße“ wurden keine Mängel festgestellt.

Beim Blick auf die Erschließung der Baugebiete sagte Schreglmann, man sei beim „Erlenweg“ in Külsheim auf der Zielgeraden, in Hundheim und der Gartenstraße in Steinfurt ähnlich weit mit den Vorarbeiten. Uissigheim stehe als Nächstes auf dem Plan.

Fertig ist die Sanierung der Damen-Toiletten im Gemeindezentrum Steinbach. Dem vorliegenden Bauantrag stimmten die Gemeinderäte zu.

Jürgen Goldschmitt fragte nach Urnengräbern in den Ortsteilen, was der Bürgermeister mit „ist auf der Arbeitsliste“ beantwortete. Goldschmitt sprach sich für eine Anerkennung für die Wanderwarte aus, Auf Martin Winklers Frage zur Planung für die Stahlberghalle sicherte Heiko Wolpert (Bauamt) zu, das diese in demnächst Thema sein soll. Stefan Thum wollte wissen, ob ein Fußweg zum neuen Kindergarten geplant sei. Schreglmann verwies auf die Unterführung am früheren Soldatenheim. Zudem würden die meisten Kinder mit dem Auto gebracht. Auf den Sachstand zur „Burgkurzweyl“ 2022 angesprochen, erklärte er, seines Wissens nach hätten noch keine Gespräche stattgefunden.

Michael Adelmann wollte wissen, warum es bei der Verkehrsinsel-Bepflanzung eine wohl kurzfristige Absage an die bisher ausführende Firma gegeben habe. Dies sei keine Absicht gewesen, so Wolpert, der Planungsaufwand überschaubar. Matthias Berberich sprach mögliche Gebührenerlasse bei der Jugendmusikschule wegen des Online-Unterrichts in der Corona-Zeit an. Kämmerin Elke Geiger-Schmitt betonte, man habe viel positive Resonanz gehört und Gebühren normal abgebucht.

Berberich ging auf ein einst in Uissigheim geplantes Buswartehäuschen ein. Der Bürgermeister verwies auf die damit verbundenen Kosten. Sebastian Seitz ergänzte, es gebe bei Bussen einen hohen Pünktlichkeitsgrad und ein Platzregen sei selten. Auf Seitz’ Hinweis zum manchmal rutschigen „Trampelpfad zum Rewe“ an der Umgehungsstraße sagt der Bürgermeister: „Wir sind kein Grundstückseigentümer mehr“.

Claudia Rösser erklärte, es sei wegen des groben Schotters kaum möglich, auf dem Wanderweg oberhalb der Maisenbachhütte zu laufen. Schreglmann sagte, der Weg sei nicht von der Stadt geschottert worden, sondern wohl von der Forstbehörde.

Ob Weinfest und Großer Markt stattfinden, wollte Alfred Bauch wissen. Hauptamtsleiterin Simone Hickl-Seitz meinte, die Winzer hätten noch nichts geäußert. Beim Großen Markt warte man den Juni ab. Ein Fest „wie wir es kennen“, sei nicht möglich. Man wolle schauen, ob eine kleine Veranstaltung möglich sei. hpw