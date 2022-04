Wanderfreunde wählen Klaus Uehlein an die Spitze

Eiersheim. Die Mitglieder des Wandervereins Eiersheim trafen sich zur Hauptversammlung im Gemeindezentrum. Höhepunkt dabei die von Heinz Kremer geleiteten Neuwahlen, bei denen Vorsitzender Roland Baumann nach 30 Jahren Vorstandsarbeit (26 Jahre Vorsitzender und vier Jahre stellvertretender Vorsitzender) sein Amt abgab. Nachfolger wurde Klaus Uehlein. Auch Kassiererin Elfriede Göbel gab ihr Amt auf. Als Nachfolgerin wurde Ute Rüttling gewählt. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Udo Leukert, Schriftführerin Jeanette Löhnig, Kassenprüfer Maria Wolf und Andreas Hirn sowie Wanderwart.

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden gab Schriftführerin Jeanette Löhnig ihren Bericht, der aufgrund der Pandemie kurz ausfiel. Sie erinnerte an die bislang letzte Hauptversammlung im Januar 2020, an die Winterwanderung sowie die Fastnacht 2020 im Gemeindezentrum. Der Baumschnittkurs Ende Februar Anfang März 2020 war die letzte Aktion des Wandervereins, ehe die Corona-Pandemie die Vereinsarbeit lahmlegte.

Vorsitzender Roland Baumann stellte fest, die Pandemie habe alle Vereine gleich schlecht erwischt. Er würdigte die Wanderfreunde für die von ihnen geleistete Arbeit. Besonders an Fastnacht seien die Mitglieder gefordert gewesen. Der Redner würdigte sie für ihren Einsatz. Weiter hob er deren Engagement und das vertrauensvolle Miteinander in den vergangenen 26 Jahren seiner Amtszeit hervor. Abschließend wies Baumann darauf hin, dass die 77 Mitglieder im Corona-Jahr 2021 keinen Eigenbeitrag leisten mussten. Er regte an, eine WhatsApp-Gruppe im Verein zu installieren.

Elfriede Göbel informierte über die Finanzen. Die Vereinskasse wurde von den beiden Kassenprüfern Maria Wolf und Andreas Hirn geprüft und für sehr gut und ordnungsgemäß befunden. Daraufhin wurde dem Vorstand Entlastung erteilt.

Unter großem Applaus der Mitglieder erfolgte die Schlüsselübergabe des scheidenden Vorsitzenden Roland Baumann an seinen Nachfolger Klaus Uehlein. Baumann überreichte ferner der scheidenden Kassiererin Elfriede Göbel ein Präsent. Diese richtete namens des bisherigen Vorstandsteams anerkennende Worte an Roland Baumann und übergab ihm ein Geschenk.

Der neue Vorsitzende Klaus Uehlein warf einen kurzen Blick auf geplante Termine: So wollen die Wanderfreunde den Maibaum am 30. April um 18 Uhr erstmals auf dem Rasenplatz am Gemeindezentrum aufstellen. Soweit möglich, sollen die Wanderungen wieder regelmäßig stattfinden.

