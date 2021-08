Vorstandsteam teilweise im Amt bestätigt

Külsheim. Zur Jahreshauptversammlung des Boule-Club Külsheim begrüßte der Vorsitzende Oliver Köppel am Boule-Gelände 18 Mitglieder. Nach dem Totengedenken folgten die Verlesung des Protokolls der letzten Zusammenkunft dieser Art sowie der Geschäftsbericht des Vorsitzenden.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das zurückliegende Jahr, mit Unterbrechungen, komplett stillgelegt. Bis zum ersten Lockdown Ende März wurde die Ligaversammlung der Rhein-Neckar-Boule in Brühl besucht. Auch nahm man an verschiedenen Freizeitturnieren in Sattelbach, Marktheidenfeld, Neckargerach und Malsch teil.

Aufgrund der unklaren Lage der Pandemie wurde die komplette Ligasaison 2020 abgesagt. Nach der ersten Lockerung im Mai wurde der Freizeitspielbetrieb, unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsregeln, wieder aufgenommen.

Das Kinderferienprogramm wurde bei hochsommerlichem Wetter von 18 Kinder besucht. Vereinsmeister 2020 im Einzel wurde Heinz Oelerking. Mitte Oktober 2020 hatte der Verein DPV-Trainer Heinrich Tewald aus Schwäbisch Hall, Spieler, Schiedsrichter, Spielerbeobachter und Prüfer mit langjähriger Erfahrung im Boule-Sport, zu einer Trainingseinheit zu Gast. Er gab Einblicke vom gezielten Aufwärmen über verschiedene Wurftechniken beim Kugellegen bis hin zu taktischen Spielvarianten. An dieser fünfstündigen Trainingseinheit hatten 18 aktive Spieler mit großem Interesse teilgenommen. Ende Oktober beendete der nächste Lockdown den Spielbetrieb für den Rest des Jahres, Auch die Weihnachtsfeier fiel der Pandemie wegen aus.

Kassenwart Bertram Grein informierte über Ein- und Ausgaben im vergangenen Geschäftsjahr. Kassenprüfer Gerhard Römisch, der mit Udo Münkel die Finanzen prüfte, bescheinigte eine korrekte Führung der Kasse. Die Entlastung des Vorstands, beantragt von Gerhard Römisch, erfolgte einstimmig.

Bei den von Armin Killmann geleiteten Wahlen wurden der zweite Vorsitzende Albrecht Grimm, Schriftführer Helmut Schneider, zweiter Beisitzer Heinz Oelerking sowie die Kassenprüfer Gerhard Römisch und Udo Münkel in ihren Ämtern bestätigt.

Anschließend gab der Vorsitzende Oliver Köppel noch verschiedene Vorhaben und Termine bekannt. Der Vereinsmeister im Einzel soll am Samstag, 11. September, ermittelt werden. Einen Tagesausflug nach Miltenberg mit Brauereibesichtigung soll eingeplant werden. Die Bouleplatz-Umrandung muss darüber hinaus erneuert werden. bocl