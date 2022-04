Vorstandsteam in den Ämtern bestätigt

Eiersheim. Die Heimatfreunde des Heimatvereins Eiersheim trafen sich in der Dorfscheune zur Generalversammlung. Höhepunkt der Versammlung waren Wahlen, bei denen der Vorstand jeweils einstimmig für weitere zwei Jahre wiedergewählt wurde.

Nach Begrüßung und Totengedenken folgte der Jahresbericht des Vorsitzenden Christian Baumann. Aufgrund der Corona-Pandemie gab es keine Vereinstätigkeiten. 2020 traten die Heimatfreunde lediglich bei zwei Festivitäten – Geburtstag und Hochzeit – in Erscheinung. 2021 setzten sich Heimatfreunde verstärkt in der Neugestaltung der Dorfmitte und für die Fertigstellung der Dorfscheune in Eiersheim ein.

Dem Bericht war weiterhin zu entnehmen, dass sich der Vorstand Gedanken über etwaige Vorhaben machte, aber diese in Zeiten von Corona noch sehr hypothetisch sind.

Familientag am 20. August

Als feste Information galt die künftige Absage des mittelalterlichen Marktes in Hirschhorn und die Verlegung der „Cullesheymer Burgkurzweyl“ in das Geschäftsjahr 2023. In Hoffnung auf einen pandemiefreien Sommer bat Baumann seine Mitglieder, sich den 20. August für einen Familientag frei zu halten.

Kurzer Ausblick

Am letzten Freitag im April soll wieder mit den regelmäßigen Heimatvereinsstammtisch-Treffen im Dorfmuseum begonnen werden. Was die Austragung der Original Eiersheimer Dorfweihnacht betrifft, müsse noch etwas abgewartet werden, wie sich die Pandemie entwickelt.

Anschließend begann der Reigen der Berichte. Zunächst verlas Schriftführer Kurt Krug seinen Bericht, welcher aufgrund der Corona-Pandemie kurz ausfiel.

Weiter ging es mit dem Kassenbericht von Silvia Roßmann, welcher von Erhard Göbel und Axel Hauck geprüft und für „einwandfrei geführt“ befunden wurde.

Wahlleiter Roland Baumann hatte in Tagungsordnungspunkt Neuwahlen leichtes Spiel, stellte sich das Vorstandsteam um Vorsitzender Christian Baumann, stellvertretenden Vorsitzenden Klaus Krimmer, Schriftführer Kurt Krug sowie Kassenführerin Silvia Roßmann wieder zur Wahl – und wurden für weitere zwei Jahre einstimmig per Handzeichen wiedergewählt. Kassenprüfer bleiben Erhard Göbel und Axel Hauck.

Abschließend bedankte sich der Vorsitzende für das gesamte Team für das erhaltene Votum und Vertrauen.

Ostereiersuche

Baumann verlautete, dass für das kommende Osterfest wieder die Ostereiersuche für Kinder und Enkel von den Heimatfreunden stattfinden wird. Silvia Roßmann wird rechtzeitig mitteilen, ob der Osterhase für die Ostereiersuche ins Dorfmuseum oder zu den Kindern und Enkelkindern nach Hause kommt. Daher ist eine Anmeldung der Kinder bei ihr erforderlich.

Im Juni ist die kirchliche Hochzeit eines Heimatfreundes in Eiersheim geplant, wobei der Verein Spalier stehen möchte. Der erste Stammtisch der Heimatfreunde findet am Freitag, 29. April, statt.

Mit dem Wunsch „auf bessere Zeiten“ beendet Christian Baumann die harmonische Versammlung.

Abschließend zeigte Wolfgang Krug Bildimpressionen aus 20 Jahre „Original Eiersheimer Dorfweihnacht“. Wokru