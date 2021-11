Vorstand im Amt bestätigt

Külsheim. Der Förderverein des FC Külsheim führte seine Mitgliederversammlung durch – diesmal virtuell. Die Berichte standen im Zeichen der Corona-Rahmenbedingungen. Alle Wahlen fielen einstimmig aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorsitzender Benjamin Baumann hieß 14 Gäste zur ersten Mitgliederversammlung des Fördervereins per Videokonferenz willkommen. Baumann berichtete, seit der letzten Mitgliederversammlung Anfang März 2020 habe es 13 Versammlungen gegeben, größtenteils virtuell.

Der Vorsitzende bezeichnete die Zeit von Corona als schwere Zeit im Vereinsleben, es habe kein Zusammenkommen gegeben wie gewohnt – weder beim „Großen Markt“ noch beim Jahresabschluss oder einer Weihnachtsfeier. Natürlich sei auch das 12-Stunden-Mountainbike-Rennen betroffen gewesen. Er hoffe, dass 2022 wieder alles seinen gewohnten Gang gehen könne. 2021, so Baumann, sei wegen Corona kein „normales“ Rennen möglich gewesen. Trotzdem habe man den Sportlern eine Veranstaltung bieten wollen. Der Anstoß zu einem virtuellen Rennen sei aus den eigenen Reihen gekommen, „eine tolle Idee klasse gemacht“ hinsichtlich der Möglichkeit, Sport zu treiben.

In seiner Vorschau unterstrich der Vorsitzende, er würde sich gerne auf ein normales Rennen freuen, der Termin sei Samstag, 16. Juli 2022. Man müsse natürlich schauen, wie die Corona-Zahlen sich verhielten . Dringend gebraucht werde ein neues Renngelände, entsprechende Gedanken gingen in Richtung Stadion oder B-Platz. Baumann erläuterte an Hand eines ersten Aufrisses und detailliert, wie man sich eine Aufteilung im Stadion momentan vorstellen könne. Man werde sich vor Ort treffen, um zu besprechen, was wie realisierbar sei. Der Vorsitzende sprach an, es werde eine separate Strecke für ein Rennen mit E-Bikes geben, getrennt von allen anderen Fahrern. Die Dauer solle drei bis sechs Stunden betragen, ausreichend, um mit einem Akku auszukommen. Details würden vor Ort in eigener Planung diskutiert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kassiererin Irene Trabold berichtete, es habe sich hier nicht viel getan, denn das Rennen habe nicht stattgefunden. Es erfolgte eine genaue Listung der Einnahmen und Ausgaben. Trabold benannte die Zahl der Mitglieder mit konstant 83. Jupp Ballweg, er hatte mit Kurt Kiesecker die Kasse geprüft, kennzeichnete „eine einwandfreie und saubere Kassenführung“ und machte anschließend den Vorschlag zur Entlastung des Vorstands. Diese erteilte die Entlastung einstimmig.

Die Neuwahlen ergaben einhellige Voten für die bisherigen Amtsinhaber. So ist Karl-Heinz Düll weiter zweiter Vorsitzender, Irene Trabold bleibt Kassiererin, Andre Imhof, Ralf Beringer und Oliver Mildenberger wurden als Beisitzer wiedergewählt. Die künftigen Kassenprüfer sind die vorangehenden, nämlich Jupp Ballweg und Kurt Kiesecker.

Beim Punkt Verschiedenes wurde vereinbart, dass die Bestellung der Zelte für das große Rennen 2022 zügig in die Hand genommen werde. Man strebe die gleiche Anzahl wie bisher an. Abschließend richtete der Vorsitzende Worte des Dankes an das Vorstandsteam und an das Orga-Team. Er sei stolz darauf, Chef solcher Teams zu sein. hpw