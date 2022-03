Vorsitzenden bestätigt

Külsheim. Zu der Jahreshauptversammlung des Boule-Clubs Külsheim trafen sich 15 Mitglieder in der Pizzeria „Da Luciano“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dem Geschäftsbericht des Vorsitzenden Oliver Köppel war zu entnehmen, dass dem Verein 64 Personen angehören. Die Rhein-Neckar-Boule-Saison fiel wegen der Pandemie aus. Im Juli fand in Külsheim das fünfte Treffen mit den Freunden aus Malsch und Brühl statt. Zum zweiten Mal war DPV-Trainer Heinrich Tewald in der Brunnenstadt zu Gast. Dabei lag der Schwerpunkt im Training auf das richtige Schießen mit den Boulekugeln.

Die symbolische Scheckübergabe für die Gemeinde Dernau im Ahrtal, die Opfer der Flutkatastrophe wurde, erfolgte im August durch Oliver Köppel und Albrecht Grimm an Bürgermeister Thomas Schreglmann. Weiter beteiligte sich der Verein am Kinderferienprogramm. Vereinsmeister im Einzel wurde Claus Knörzer.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kassenwart Bertram Grein informierte über Ein- und Ausgaben im vergangenen Geschäftsjahr. Gerhard Römisch, der zusammen mit Udo Münkel die Kasse prüfte, bescheinigte eine sehr korrekte und detaillierte Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands, beantragt von Armin Killmann, erfolgte durch die Versammlung einstimmig.

Bei den von Armin Killmann geleiteten Wahlen wurden Vorsitzender Oliver Köppel, Kassenwart Bertram Grein und Beisitzer Werner Zirkelbach jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Der Boule-Spieltag der Rhein-Neckar-Liga in Külsheim findet am 2. April statt.