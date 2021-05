Vorfreude der Kinder in Külsheim auf neue "Arche Noah" ist groß

Im neuen Domizil des evangelischen Kindergartens „Arche Noah“ in Külsheim werden bald 48 Kinder durch die Räume und den großen Gang wuseln. Momentan ist der Umzug in vollem Gange. Zudem werden restliche Arbeiten im Innenbereich erledigt.

AdUnit urban-intext1

Külsheim. Der dreigruppige Kindergarten „Arche Noah“ in der Külsheimer Hans-Weisbach-Straße wird in nächster Zeit saniert. Deshalb ziehen die Mädchen und Jungen mit ihren Betreuerinnen in das in den vergangenen Monaten eigens für den Kindergartenbetrieb umgebaute Erdgeschoss des Gebäudes Bgm.-Kuhn-Straße 9 in der ehemaligen Kaserne um. Dort sind in den oberen Stockwerken bereits die Jugendmusikschule der Stadt Külsheim sowie verschiedene Vereine beheimatet. Sobald der Betrieb des Kindergartens „Arche Noah“ in seinem bisherigen Standort möglich ist, werden die Räume in der Bgm.-Kuhn-Straße 9 zum dauerhaften Standort für den Külsheimer katholischen Kindergarten St. Elisabeth.

Gemeistert wurde der Umzug der „Arche Noah“, der Mitte dieser Woche begann, vor allem von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs, den Erzieherinnen des evangelischen Kindergartens sowie Reinigungskräfte der Stadt. Nimmt man die eingesetzten Arbeiter der Fachfirmen hinzu, so ließ die große Zahl an Menschen vor Ort die neuen Räumlichkeiten während des Umzugs eine erste Bewährungsprobe erleben.

Kindergartenleiterin Inge Wenzler blickt auf die Ausgangslage zurück: Da die Stadt Külsheim Kindergartenplätze benötigt habe es sei im vormaligen evangelischen Pfarrhaus neben dem bestehenden evangelischen Kindergarten eine dritte Gruppe eröffnet worden. Somit musste in zwei Häusern gearbeitet werden, was mit einem höheren Aufwand verbunden gewesen sei. In den neuen Räumen in der Bgm.-Kuhn-Straße 9 seien die Wege kürzer, die Absprachen leichter.

AdUnit urban-intext2

„Wir haben im Dezember angefangen zu packen“, so die Kindergartenleiterin, als die Einrichtung wegen des Lockdowns geschlossen gewesen war. Man habe ganz viel sortiert und gepackt, zuerst die Weihnachts- und Faschingssachen, dann alles, was für den Kindergartenbetrieb entbehrlich schien. Alle Kindergartenmitarbeiter packten zu. Auch Eltern hätten Unterstützung angeboten, die aber wegen der Corona-Rahmenbedingungen nicht in vollem Umfang habe angenommen werden können. Natürlich haben die Kinder gemerkt, dass die Schränke leerer wurden, und geholfen, mit den Erzieherinnen Kisten zu packen.

Um die Mädchen und Jungen auf den Umzug vorzubereiten, durften sie das neue Domizil bereits gruppenweise begutachten. Dabei haben sie gerne und neugierig in ihre neue Umgebung „hineingeschnuppert“.

AdUnit urban-intext3

Der Betrieb des Kindergartens in den neuen Räumen startet nach den Pfingstferien am Montag, 7. Juni. Wenn alles nach Plan läuft, soll die „Arche Noah“ dort etwa 18 Monate lang untergebracht sein. Es gibt eine Krippengruppe für Ein- und Zweijährige sowie zwei Gruppen mit Drei- bis Sechsjährigen. Betreut werden die 48 Kinder von neun Erzieherinnen. Platz wäre gar für 60 Mädchen und Jungen.

AdUnit urban-intext4

Beim Rückblick auf die vergangenen Monate betont Inge Wenzler, „es war und ist ein gutes Miteinander in jegliche Richtung Ich bin sehr zufrieden.“ In ihr Lob bindet sie alle Beteiligten ein: das Kindergartenteam und die Verantwortlichen der Stadt, den Kindergarten-Träger und die Eltern.

Architekt Helmut Schattmann beschreibt die zeitliche Abwicklung der Maßnahme aufgrund der aktuell herrschenden Materialknappheit als „sehr anstrengend“. Ursprünglich sei der Umzug Ende April geplant gewesen. Nun sei man später dran, aber noch rechtzeitig. Die Räume seien bereit für die Inbetriebnahme am 7. Juni. Erfreut stellte Schattmann fest: „Die Kostenfenster werden eingehalten.“ Wie es dazu vom Bauamt der Stadt heißt, betragen die Gesamtkosten für die Kindertagesstätte in der ehemaligen Kaserne 900 000 Euro brutto.

Die Außenanlage des neuen Kindergartens ist noch nicht fertig. Wie Bernd Greß vom Bauamt erläutert, werde es für die Spielgeräte eine Schutzhütte geben, Außenspielgeräte seien bestellt, Terrassen würden errichtet, das ganze Grundstück eingezäunt. Die Bauabnahme erfolge vor Fronleichnam.

Elternbeirätin Stefanie Kruck stellte fest: „Die Kinder freuen sich tierisch.“ Das gelte auch für die Eltern. Diese hätten beim Umzug gerne mitgeholfen, was aber Corona-bedingt nicht in gewünschter Weise habe geschehen können. Am Freitag schauten sich die sechs Elternbeiräte in den neuen Räumen um.

Bürgermeister Thomas Schreglmann hebt hervor, mit dem Umzug des evangelischen Kindergartens mache die Stadt jetzt den nächsten Schritt in ihren Kita-Planungen. Der Umbau habe hervorragend funktioniert, auch wenn die Rahmenbedingungen im Handwerk und auch die Versorgungslage mit Baumaterialien nicht optimal waren und seien. Ein großes „Dankeschön“ richtete der Rathaus-Chef an Architekt Helmut Schattmann, die beteiligten Firmen, die Mitarbeiter der Kita sowie an die Stadt samt Bauhof für die sehr gute Zusammenarbeit.

Die neuen Räume seien hell und modern eingerichtet, betont der Bürgermeister. Da könne man sich richtig wohlfühlen. Noch vor den Sommerferien solle die Vergabe sämtlicher Gewerke für die jetzt beginnende Sanierung der evangelischen Kindertagesstätte in der Hans-Weisbach-Straße erfolgen. Dann gehe es nahtlos weiter.