Viele verbindende Momente

Külsheim. Die französische Stadt Moret-sur-Loing und die Brunnenstadt Külsheim begannen vor genau 50 Jahren eine offizielle Partnerschaft. Diese Freundschaft blickt auf Jahrzehnte voller verbindender Mo-mente.

Der deutsch-französische Freundschaftsvertrag, auch Élysée-Vertrag benannt, trat nach seiner Unterzeichnung am 2. Juli 1963 in Kraft. Maßgeblichen Anteil an der Entwicklung der Partnerschaft zwischen Moret-sur-Loing und Külsheim haben die „Section des Anciens Prisonnieurs de Guerre Moret-Ecuelles“ auf französischer Seite und der „Verband der Heimkehrer, Ortsgruppe Külsheim“ auf deutscher Seite. Marcel Barbier und Albert Arnold waren dabei vor fast 60 Jahren die besonders treibenden Kräfte. Belegt ist ein Treffen vom 6. September 1964.

Erste Treffen in den 1960er Jahren

An Ostern 1965 hat eine größere Abordnung aus Moret-sur-Loing die Stadt Külsheim besucht. Dabei gibt es den ersten offiziellen Empfang durch Külsheims Bürgermeister Erhard Junghans und den Gemeinderat. An Ostern 1966 wiederum sind die beiden Verbände zum ersten offiziellen Treffen in Külsheim zusammengekommen, was als wegweisend für die weitere Entwicklung betrachtet wird. Am 16. Juli 1966 findet ein erster Jugendaustausch statt.

An Pfingsten 1967 werden die ersten Kontakte auf Vereinsebene geknüpft. Damals ist eine Abordnung aus Vertretern des FC, des Kleinkaliber-Schützenvereines, des Radsportvereines, der Kolpingsfamilie und der Feuerwehr nach Moret gefahren. Am 18. Mai 1968 reist eine Abordnung des Moreter Sportvereines „Sepam“ zu einem Treffen nach Külsheim, der FC erwidert mit einem Gegenbesuch im Herbst des Jahres. Ab dann erfolgen gegenseitige Besuche der Sportvereine in jedem Jahr.

An Pfingsten 1969 fährt die Jugendmusikschule nach Moret und gibt verschiedene Konzerte. Weitere Kontakte im Jugendbereich werden geschlossen, Jugendaustausche im jährlichen Wechsel vereinbart. Am 1. Mai 1970 besucht der Gemeinderat die künftige Partnerstadt, im Oktober kommt der Stadtrat von Moret zum Gegenbesuch.

Unterzeichnung an Pfingsten

Das gegenseitige Kennenlernen der beiden Städte auf verschiedenen Ebenen mündet in dem Entschluss zu einer Partnerschaft. Die beiden Bürgermeister Roland Dagnaud (Moret-sur-Loing) und Erhard Junghans (Külsheim) unterzeichnen die entsprechenden Urkunden in einem feierlichen Rahmen an Pfingsten 1972, genau am 20. Mai 1972. Ein Jahr später am 10. Juni 1973, wird die Partnerschaft durch die beiden Bürgermeister bei einer Feierstunde im Rathaus in Moret nochmals besiegelt. Seither finden in jährlichen Wechsel Treffen der beiden Partnerstädte statt, lediglich Corona bot 2020 und 2021 Einhalt.

Der „Moret-Brunnen“ wird am 17. Mai 1992 anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Partnerschaft im Rahmen der „700-Jahr-Feier“ von Külsheim eingeweiht. Auf der Tafel steht: „Am 20. Mai 1972 wurde die Partnerschaft zwischen Moret-sur-Loing / Frankreich und Külsheim / Deutschland durch Unterzeichnung der Urkunde offiziell besiegelt. Dieser Platz mit Brunnenanlage wird der in 20 Jahren gewachsenen Freundschaft gewidmet. Sichtbarer Ausdruck der Verbundenheit zwischen den beiden Städten und ihren Einwohnern ist der weiße Mühlstein, gestiftet von der Stadt Moret, der in der Brunnenanlage, ein Mühlwerk, eingeführt wurde.“

Die Partnerschaft der beiden Städte hat von Beginn zu persönlichen Freundschaften und auch zu zwei Eheschließungen geführt. Die Gedanken an gemeinsame Momente und Tage bleiben fest in den Herzen jener, die sich an der gelebten Partnerschaft beteiligt haben. Die Bürger beider Städte haben mancherlei Erinnerungen schriftlich, per Bild und Ton festgehalten und hüten dies alles als besonderen Schatz.

Günther Kuhn, Bürgermeister von 1979 bis 2011, sagt, er sei bei der Partnerschaft von Anfang an mit vollem Herzen und großer Überzeugung dabei gewesen. Er habe die Leistung der Männer der „Section des Anciens Prisonnieurs de Guerre Moret-Ecuelles“ und des „Verbandes der Heimkehrer, Ortsgruppe Külsheim“ immer hoch geschätzt. Denn ohne die Tatsache, dass ehemalige Feinde aufeinander zugegangen seien, hätte es diese wunderbare Freundschaft nie gegeben. Kuhn unterstreicht, es sei für die jetzige Jugend eine Verpflichtung, diese Freundschaft zu pflegen.

Didier Limoges aus Moret ist seit vielen Jahrzehnten ein steter Förderer der Partnerschaft und wurde am 20. Juni 2009 mit der Bürgerehrennadel der Stadt Külsheim ausgezeichnet. Er verdeutlichte schon 2018 bei der Feier „50 Jahre Partnerschaft FC Külsheim und Sepa Moret“, seit eine Mannschaft von Moret, geführt von Christian François, nach Külsheim gekommen sei, um die Sportler des FC zu treffen, habe man es durch regelmäßige Treffen geschafft, eine sehr tiefe Freundschaft zwischen den Vereinen und den Städten zu schaffen.

Külsheim die zweite Heimat

Didier Limoges fügt aktuell hinzu, natürlich habe die Partnerschaft der beiden Städte zur Annäherung beider Länder beigetragen. Es könne nicht anders sein, als alle Lehren der Brüderlichkeit zwischen den beiden Völkern zu ziehen für ein offenes Europa. Die Treffen seien zu Familientreffen geworden, ergänzt Limoges und sagt, „ihr wisst doch, dass Külsheim für mich meine zweite Heimat ist“.

Der Külsheimer Alfred Bauch war bereits als Jugendlicher zu Besuchen in Moret, ist bei allen Partner-schaftstreffen mit dabei, seit langem Mit-Organisator und hat mit vielen Ordnern die wohl größte Sammlung an Schriften über die Partnerschaft. Er pointiert, dass als Auswirkung des deutsch-französischer Élysée-Vertrages auch durch diese Partnerschaft der Anspruch erfüllt sei, die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland herzustellen.

Dikran Zakeossian ist seit Juni 2020 neuer Bürgermeister von Moret-Loing-et-Orvanne. Er bedauert, dass er sich wegen der neuen Administration, dem Projekt „nouvelle ville“ und natürlich der Corona-Pandemie bisher nicht intensiv habe um die Partnerschaft kümmern können. Er sei sehr interessiert an der Fortsetzung der Partnerschaft. Zakeossian bezeichnete das Erreichte als wichtigen Bestandteil der Partnerschaft. Er lege jedoch sein Augenmerk auf die zukünftige Ausgestaltung der Partnerschaft und freue sich auf seinen ersten Besuch in Külsheim.

Bürgermeister Thomas Schreglmann analysiert, die beiden Städte hätten ähnliche Aufgaben und ähnliche Problemstellungen. Jeder sei froh, Anregungen zu bekommen. Er schätze den wertvollen Blick über den deutschen Tellerrand hinaus sehr. Im Mittelpunkt der Städtepartnerschaft stünden der Austausch und die Bewältigung der Zukunftsfragen. Schreglmann begleite die Partnerschaft seit jetzt elf Jahren, als „normaler Bürger“ sei er vorher nie nach Moret gereist. Wenn er jedoch sehe, wie schön die gemeinsamen Wochenenden seien, welche Freundschaften sich daraus ergeben, was man alles Neues lerne, sehe und erlebe, dann ärgere er sich schon etwas, nicht früher mitgemacht zu haben.

Ausstellung zum Jubiläum

In Moret gibt es vom 4. bis 6. Juni eine sehenswerte Ausstellung zum Jubiläum „50 Jahre offizielle Partnerschaft zwischen Moret-sur-Loing und Külsheim“. Diese ist passend auf Pfingsten gelegt, wurde die Städtepartnerschaft doch an Pfingsten offiziell begonnen. Die Ausstellung hat das Motto „Les Noces d’Or“ – „Die Goldene Hochzeit“. Vertreter von Moret-sur-Loing und Külsheim treffen sich im August in St. Avold, um die Zukunft der Partnerschaft zu besprechen. St. Avold ist der Treffpunkt für solche Besprechungen und liegt genau in der Mitte der Strecke zwischen Moret-sur-Loing und Külsheim.