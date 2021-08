Viel Spaß beim Boule-Spiel

Külsheim. Ferienprogramm in Külsheim hatten am Mittwochnachmittag 16 Mädchen und Jungen viel Spaß auf dem Boule-Platz. Einer Einweisung in das Spiel folgten verschiedene Übungen an Autoreifen und Holzgestellen, um bestimmte Bewegungsabläufe zu erlernen und um Wurftechniken passend einsetzen zu können. Fortschritte stellten sich flugs ein, speziell auch bei jenen, die bereits zum wiederholten Male dabei waren. Bald war es möglich, dass die Nachwuchsspieler gleich auf mehreren Bahnen in Wettkämpfen gegeneinander antreten konnten. Das wiederum förderte besonders das taktische Verhalten und den Teamgeist. hpw/Bild: Hans-Peter Wagner

