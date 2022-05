VfR Uissigheim zog Jahresbilanz

Uissigheim. Zur Hauptversammlung traf sich kürzlich der VfR Uissigheim in der Stahlberghalle ein.

Nach der Eröffnung durch urch Marco Alter, das Totengedenken und den Grußworten von Ortsvorsteher Klaus Kuss verlas Schriftführerin Lisa Nahm das Protokoll der bislang letzten Versammlung.

Den Bericht für den Vorsitzenden Verwaltung gab Marco Alter. Wie er erklärte, sei dieser Posten nicht besetzt und werde durch die Vorsitzenden Sport und Wirtschaftsbetrieb abgedeckt. Eine weitere helfende Hand für die Themen Personal, Jubilare, Zuschüsse wäre hilfreich.

Alter berichtete, dass die Homepage des VfR überarbeitet wurde und er auf rege Unterstützung bei den Aktionen „Scheine für Vereine“ und „Wir für hier“ hoffe. Zudem konnte ein neuer Hausmeister für das Sportheim gewonnen werden.

Veranstaltungen organisiert

Alter beleuchtete auch den Wirtschaftsbetrieb. Trotz der Corona-Einschränkungen und -Vorgaben konnte der Verein einige Veranstaltungen organisieren. Die Weinlaube und das erste Oktoberfest waren ein voller Erfolg gewesen. Auch im Sportheim gab es wieder Feiern. Der Beschluss zum Brauereiwechsel für das Sportheim wurde im März umgesetzt.

Außerordentlichen Dank für deren unermüdlichen Einsatz sprach Alter Edmund Saumweber und Inge Schweidler aus. Für künftige Veranstaltungen wünscht sich der Vorstand mehr Mithilfe der Mitglieder.

Es folgte der Bericht von Andreas Walz, Vorsitzender Sport. Er bescheinigte seinem Vorgänger Fritz Morawietz, ein gut bestelltes Feld. Die Mannschaft ist gut aufgestellt, was sich auch an der Platzierung in der Landesliga Odenwald zeigt. Man ist mit der Teilnahme an der Aufstiegsrunde und der aktuellen Platzierung mehr als zufrieden. Froh zeigte sich Walz, dass der Vertrag mit Mario Oberst verlängert werden konnte und alle Spieler für eine weitere Saison das Trikot des VfR tragen werden. Einzig Volker Rüttling möchte ab der kommenden Runde in der zweiten Mannschaft spielen. Auch mit dem Abschneiden der zweiten Mannschaft zeigte sich der Redner zufrieden. Als besonders erfreulich bezeichnete Walz die Erfolge des Damenteams. Er wünschte sich eine größere Anerkennung der Erfolge und forderte die Mitglieder zu mehr Besuchen bei den Heimspielen der Damen auf. In Zukunft sollen auch Spiele im Vorfeld der ersten und zweiten Herrenmannschaft stattfinden.

Auch durch die gute Zusammenarbeit mit der Leiterin des Breitensports, Sonja Winkler, konnte sich Walz um weitere Themen neben dem Sport im Verein kümmern. Vermehrt ging es um die Planung und Organisation der Festlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen des VfR. Die Organisationsgruppe hat ein ein dreitägiges Programm vorbereitet.

Der Verein hat auch Investitionen getätigt. So werden bald intelligente und App-gesteuerte Thermostate im Sportheim installiert. Zudem hat sich der Vorstand dazu entschlossen, Rasenmäherroboter anzuschaffen. Im Bereich Sponsoring und Werbung wurde ein weitere, zufriedenstellende Aktion gestartet.

Der Spielausschuss berichtete über den Bereich Fußball. Sportlich habe man das Ziel mehr als erfüllt, was in den vergangen Spielzeiten so durchaus nicht zu erwarten gewesen sei. Traine Mario Oberst habe gut gearbeitet und an den richtigen Stellschrauben gedreht.

Thorsten Markl stellte auch der Mannschaft ein gutes Zeugnis aus. Die zweite Mannschaft sein mit dem Klassenerhalt in der Kreisliga A ebenfalls voll im Soll. Große Anerkennung gab es für die Damenmannschaft - so konnte sie die vergangene Saison in der Freizeitrunde auf dem ersten Platz abschließen. Auch in der aktuellen Runde belegt man den Platz an der Sonne.

Sonja Winkler informierte über die Abteilung Breitensport. Aufgrund der Pandemie, konntendie Gruppen speziell im Herbst und Winter nicht regelmäßig zusammenkommen. Erfreut zeigte sich die Abteilungsleiterin, dass seit Frühjahr wieder ein geregelter Betrieb stattfinden kann. Dennoch gebe es auch einige Gruppen, die nach derlangen Pause erst wieder zusammenfinden müssen.

Vielen Trainings- und Spieltage fielen coronabedingt aus oder wurden verschoben, berichtete Dieter Heerd von der Tischtennisabteilung. Trotz der Umstände zeigte er sich mit dem Abschneiden in der Verbandsrunde zufrieden.

Manfred Vorschneider gab einen Einblick in den Jugendbereich des Vereins. Weiterhin wird die Anzahl der Jugendlichen, die Fußball spielen, immer weniger. Im Bereich der F- und E-Junioren gebe stelle man aktuell keine Kinder. Um so erfreulicher zeigte sich Vorschneider, dass sich drei Jugendliche für den Schiedsrichter-Sport begeistern. Gabriel Richter sei sogar in den Bezirksförderkader Odenwald aufgenommen worden. Generell sieht Vorschneider den Verein im Bereich der Schiedsrichter überdurchschnittlich besetzt.

Finanzlage verbessert

Kassenwart Robin May erläuterte detailliert die finanzielle Lage des Vereins. Diese konnte im vergangenen Jahr mit diversen Veranstaltungen verbessert werden. Kassenprüferin Silke Krug bescheinigte ein überaus vorbildliche und saubere Buchführung und beantragte die Entlastung des Vorstands. Diese erfolgte einstimmig.

Die Wahlen wurden von Georg Alter geleitet. Alle Kandidatinnen und Kandidaten wurden einstimmig gewählt. Lisa Nahm bleibt als Schriftführerin für ein weiteres Jahr im Amt. Für drei weitere Jahre zum Vorsitzenden Wirtschaftsbetrieb wurde Marco Alter gewählt.

Zum Schluss der Versammlung appellierten die Vorsitzenden nochmals an alle Mitglieder, den Verein bei der anstehende 75-Jahr-Feier tatkräftig zu unterstützen. vfr