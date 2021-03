Külsheim. Der Gemeinderat der Stadt Külsheim tagte am Montagabend in der Festhalle in der dritten öffentlichen Sitzung des Jahres. Die Auftragsvergabe der Möblierung der Nebenräume der entstehenden Kindertagesstätte im „Gebäude Bgm.-Kuhn-Strasse 9“ wurde nach reger Diskussion abgesetzt.

Bürgermeister Thomas Schreglmann kommentierte zum Umbau: „Wir biegen insgesamt auf die Zielgerade ein.“ Bauamtsleiter Heiko Wolpert erläuterte, grundsätzlich sei vorgesehen, dass die Gruppenraummöbel vom bisherigen evangelischen Kindergarten in den Interimskindergarten mit umziehen. Die Möblierung der Nebenräume solle aber schon beschafft werden. Die Abstimmung sei mit der Leiterin des katholischen Kindergartens erfolgt, dieser werde die Räume später dauerhaft beziehen.

Wolpert sagte, zur Möblierung habe die Firma „VS-Möbel“ aus Tauberbischofsheim ein Angebot von 20 578,32 Euro brutto unterbreitet. Diese soll später die Ausstattung der Gruppenräume liefern. Die Möbel seien zertifiziert, der Preis angemessen. Die Mittel seien im Haushalt eingestellt. Michael Adelmann wollte wissen, warum kein Vergleichsangebot vorliege. Er unterstrich den oft geäußerten Wunsch, ortsansässige Firmen zu fragen. Wolpert sagte, man habe sich für einen regionalen Anbieter entschieden.

Eric Bohnet pflichtete Adelmann bei, ihm fehle das Vergleichsangebot, und sprach sich für eine Verschiebung des Tagesordnungspunktes aus, auch wenn es vier Wochen Verzögerung gebe. Der Bürgermeister erklärte daraufhin den Tagesordnungspunkt für abgesetzt.

Zur Vergabe von Ingenieurleistungen und der Erstellung einer Ergänzungsstudie hinsichtlich der Sanierung der Kläranlagen Hundheim und Uissigheim sagte Schreglmann eingangs, dies sei ein relativ kleiner Auftrag, insgesamt jedoch definitiv eine teure Hausaufgabe. Wolpert erklärte, die Stadt betreibe drei Kläranlagen in Külsheim, Uissigheim und Hundheim. 2016 habe das Landratsamt eine Überrechnung der Anlagen gefordert, um die Leistungsfähigkeit zu kontrollieren und zu prüfen, ob die Anlagen langfristig noch wirtschaftlich zu betreiben seien. Alternative wäre der Anschluss an größere Einheiten. Ein solches Konzept sei erstellt worden.

Der Gemeinderat habe sich bezüglich der Kläranlagen Hundheim und Uissigheim Mitte Juni 2018 einstimmig für den Erhalt ausgesprochen. Gespräche mit dem Umweltschutzamt und ergänzende Rahmenbedingungen machten es sinnvoll, die vorliegende Abwasserkonzeption zu ergänzen. Wolpert führte aus, welche Untersuchungen vorgesehen sind. Entsprechende Finanzmittel seien eingestellt.

Uissigheims Ortsvorsteher Klaus Kuß sagte, man müsse sich angesichts neuer Vorschriften alle paar Jahre fragen, ob man alle drei Kläranlagen erhalten könne. Jürgen Goldschmitt unterstrich, es sei notwendig, das lange geschobene Thema anzugehen, auch mit dem Ziel einer maximalen Förderquote.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, das Ingenieurbüro SAG (Süddeutsche Abwasserreinigungs-Ingenieur GmbH) aus Ulm mit der Ergänzungsstudie für die Kläranlagen Hundheim und Uissigheim zu beauftragen. Die Auftragssumme beträgt brutto 12 880,70 Euro.

Einhellig beschied das Gremium die Änderung des Bebauungsplanes für das Wohngebiet „Seeflürle“ (Külsheim) im vereinfachten Verfahren. Irene Trabold vom Bauamt nannte als Grund für die Erweiterung die Arrondierung der letzten Bauplätze, um eine geeignete Bebauung zu ermöglichen. Während der Auslegungsfrist habe kein Bürger Planeinsicht genommen. Schreglmann sagte, die Erschließung solle im März beginnen. hpw