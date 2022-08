Külsheim. Der Polizeiposten Külsheim sucht Zeugen, nachdem Unbekannte am Donnerstag zum wiederholten Mal stark verschimmelte Backwaren in Külsheim entsorgten. Die Brötchen, Brezeln und Brote wurden am Gewann „Großer Haidberg“ an einem Waldweg abgelegt. Diese sind so verdorben, dass davon eine Gesundheitsgefahr für Wild ausgeht.

Zeugenhinweise gehen unter Telefon 09345/241 an den Polizeiposten Külsheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1